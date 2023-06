Baekhyun, Chen e Xiumin, do EXO, entram com processo para terminar contrato com a SM Entertainment e empresa responde

01/06/2023 | 15:10



As fãs do EXO estão enfrentando um momento difícil após descobrirem que Baekhyun, Chen e Xiumin entraram com um processo contra a SM Entertainment para terminar os seus contratos exclusivos com a empresa. O advogado que está representando os três artistas, que estrearam em 2012, emitiu uma declaração oficial indicando as intenções dos cantores.

Segundo informações do Soompi, o representante legal detalhou que os três membros da boyband - que também atuam na subunit EXO CBX - tomaram a decisão por conta das atitudes da agência, que supostamente não manteve transparência sobre relatórios financeiros. Lee Jae Hak, do escritório de advocacia LIN, escreveu:

Este é o advogado Lee Jae Hak do escritório de advocacia LIN, representando os membros do EXO Baekhyun, Xiumin e Chen (Byun Baek Hyun, Kim Min Seok, Kim Jong Dae, doravante artistas). Doravante, nosso representante legal gostaria de expressar a posição dos artistas em relação aos contratos de exclusividade entre os artistas e a SM Entertainment (doravante SM). Anteriormente, os artistas enviaram certificações de conteúdo à SM sete vezes por meio de seu representante legal de 21 de março até recentemente e, por meio disso, solicitaram repetidamente cópias de relatórios de liquidação transparentes e fundamentos de liquidação. É o direito mínimo e legítimo dos artistas solicitar bases precisas e transparentes para acordos que não foram claros até agora, e a SM também é obrigada a cumprir de acordo com os contratos exclusivos e a Lei de Desenvolvimento da Cultura Popular e da Indústria Artística. No entanto, a SM acabou mantendo uma posição injusta afirmando que não pode fornecer cópias dos relatórios.

Ele ainda acusou a empresa de abuso de poder e adicionou que a SM tentou forçar Baekhyun, Chen e Xiumin a estender o contrato por mais 17 a 18 anos.

Além disso, depois que a SM assinou contratos de longo prazo com os artistas que duram de 12 a 13 anos no passado, eles pressionaram para que os artistas assinassem contratos exclusivos subsequentes mais uma vez, resultando em contratos de longo prazo que duram pelo menos 17 a 18 anos ou mais. SM tem repetidamente cometido uso injusto de poder como este. Com relação a isso, os artistas sentem que a SM está usando sua posição superior para forçar os artistas a assinar os chamados contratos de escravos que duram quase 20 anos, incluindo seus períodos de treinamento, que também estão longe de ser curtos. Os artistas gostariam de transmitir as várias injustiças das quais não puderam falar por meio da declaração abaixo.

Segundo informações do Allkpop, além de negar todas as acusações em um comunicado, a SM Entertainment ainda publicou uma declaração afirmando que forças externas estão tentando influenciar os artistas.

Durante este importante momento em que estamos canalizando nossos esforços para uma nova fase da SM Entertainment, confirmamos a presença de forças externas abordando os artistas de nossa agência, fornecendo informações falsas, documentos judiciais falsos e ofertas irracionais, como convencê-los que não haveria repercussão legal se os artistas optassem por assinar contratos com outras agências enquanto ainda estivessem vinculados à SM Entertainment. Apesar de uma completa falta de consideração genuína em relação aos artistas, essas forças externas estão usando rumores infundados, difamação e calúnia e conversa fiada para coagir nossos artistas a violar seus contratos exclusivos ou assinar vários contratos, envolvendo-se em atividades claramente ilegais.

A empresa ainda continuou:

Além disso, essas forças externas não estão simplesmente induzindo um ou dois artistas a violar seus contratos, eles estão usando os artistas com os quais fizeram contato para atrair ainda mais artistas de nossa agência. Não vamos ficar de braços cruzados enquanto forças sem interesse em garantir o futuro de nossos artistas, ou garantir seus justos direitos legais, perseguem sua ganância por dinheiro; Buscaremos todas as ações legais possíveis. Se não agirmos agora, as atividades tirânicas dessas forças externas prejudicarão significativamente a marca e a imagem de nossos artistas e infligirão influência negativa no futuro brilhante de nossos artistas.