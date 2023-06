Lula anuncia acordo de aviação com a Finlândia

01/06/2023 | 14:55



Sem informar detalhes, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira, 1º de junho, um acordo na área de aviação com a Finlândia. "O Acordo sobre Serviços Aéreos que assinamos hoje reforça nossa vontade de aproximação. Em 2022, alcançamos um intercâmbio comercial de US$ 1,8 bilhão de dólares. É possível ir ainda muito além disso", disse Lula, após se encontrar com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto.

Ao lado de Lula no Palácio do Itamaraty, Niinisto acrescentou que o acordo de aviação pode dar mais espaço à cooperação com o Brasil.

"Existe muito espaço para melhorar balança comercial com Brasil", declarou o presidente do país europeu. "Temos várias possibilidades de cooperação econômica com Brasil na área de comunicação", acrescentou, anunciando ainda a vinda de mais empresas finlandesas ao país.

De acordo com Niinisto, o encontro com Lula reforçou uma "amizade calorosa" entre eles. Ele se disse "impressionado" ao ouvir do presidente brasileiro a "disposição" do País no combate às mudanças climáticas.

"O Brasil voltou a colocar geopolítica na mesa, isso é muito bem-vindo", acrescentou o finlandês, sobre a política externa adotada sob governo petista.