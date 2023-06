Jeep: veja a tecnologia IA de condução autônoma off-road da marca

Da Redação

Do 33Giga



01/06/2023 | 14:55



Alinhado ao Dia Nacional do Veículo Autônomo nos EUA, a marca Jeep ofereceu uma prévia de sua futura geração de tecnologia avançada em condução off-road.

Uma equipe liderada por Neda Cvijetic, chefe de IA e Direção Autônoma da Stellantis, testou em Moab, Utah, os mais recentes protótipos de tecnologia de condução off-road automatizada desenvolvida exclusivamente para a marca Jeep.

Instalada em dois Jeep Grand Cherokee 4xe, a tecnologia de condução off-road autônoma aprimora as experiências de Jeepeiros experientes, bem como de clientes que são novos em trilhas.

Também ajudará os proprietários de SUVs Jeep em condições desafiadoras no seu dia a dia. A marca Jeep está na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia de condução off-road automatizada, em linha com sua crescente liderança em eletrificação off-road, com sua gama de SUVs 4xe.

“Da mesma forma que nossa eletrificação 4xe leva a capacidade off-road da marca Jeep a novos patamares, esses sistemas avançados de direção off-road ajudarão ainda mais os clientes a se juntar para aproveitar aventuras ao redor do mundo. Esses recursos e tecnologia terão aplicações na vida real dentro e fora das trilhas em diferentes condições”, disse Christian Meunier, CEO da marca Jeep.

A marca Jeep apresentará dentro dos próximos meses o vídeo completo mostrando a futura geração de sua avançada tecnologia de condução autônoma off-road.