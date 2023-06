Prêmio da Música Brasileira: confira os destaques da cerimônia e a lista com os vencedores

01/06/2023 | 14:50



O Prêmio da Música Brasileira (PMB), que ocorreu na noite desta quarta-feira, 31 de maio, premiou músicos, cantores e compositores indicados em 31 categorias, entre elas, Canção Popular, Projeto Audiovisual e Música Urbana.

A cerimônia, que foi apresentada pelo ator Lázaro Ramos e pelo influencer Felipe Neto, lotou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Entre os destaques da 30ª edição do prêmio, estão o trio Gilsons, vencedores nas categorias de Melhor Grupo de Pop Rock e Projeto Audiovisual. Bala Desejo ganhou destaque como Melhor Grupo de MPB. O violonista Yamandú Costa foi reconhecido como solista na categoria Instrumental.

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa venceu na divisão Canção Popular, a mesma em que a cantora Marília Mendonça (1995-2021) se destacou como intérprete.

Entre os chamados medalhões da MPB, Djavan venceu como Melhor Intérprete na categoria MPB e Elza Soares em Pop/Rock. A cantora Alaíde Costa levou o prêmio de Melhor Disco da MPB por O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim, que teve produção de Emicida, Pupillo e Marcus Preto. A cantora, de 87 anos, foi muito aplaudida quando subiu ao palco para receber o prêmio.

Encontro de Maria Bethânia e Gloria Groove no palco

O PMB, como de costume, promove, junto com a cerimônia de entrega do prêmio, um show com artistas da música brasileira. Neste ano, todos cantaram canções que fazem parte do repertório de Alcione, a grande homenageada da noite.

O destaque foi o encontro de Maria Bethânia e Gloria Groove na música O Meu Amor, de Chico Buarque. Gloria fez a parte de Alcione na gravação que uniu ela e Bethânia em 1978. O Meu Amor faz parte da trilha da peça A Ópera do Malandro, de Chico Buarque, e resultou em um dos números mais acertos da noite. Ao fim do número, Bethânia chamou Gloria de "Dona Gloria".

Entretanto, o dueto mais aplaudido foi o que juntou os cantores Péricles e Ferrugem nos sambas Meu Vício é Você, Estranha Loucura e Um Ser de Luz. A plateia ficou de pé para aplaudi-los.

Tim Bernardes, Zé Ibarra e Fran (Gilsons) deram uma nova roupagem para músicas como Qualquer Dia Desses, Você Me Vira a Cabeça, Faz Uma Loucura Por Mim e Meu Ébano, todos sucessos muito populares do repertório de Alcione.

Outros números se mostraram menos interessantes. Marina Sena não se deu bem ao cantar Nem Morta, por exemplo, com problemas na afinação. Diogo Nogueira pareceu pouco à vontade em Rio Antigo, composição de Chico Anysio.

Caetano Veloso também participou com o samba Onde o Rio é Mais Baiano, música de sua autoria, gravada por Alcione. Ainda se apresentaram em homenagem à Alcione Criolo, Emicida, Fióti, Luedji Luna, Seu Jorge e o DJ Pedro Sampaio.

A celebração terminou com a própria Alcione cantando alguns de seus sucessos e recebendo a bateria da Mangueira, escola de samba que a cantora maranhense adotou quando se mudou para o Rio de Janeiro.

Confira a lista de vencedores:

Canção Popular

Dupla

Maiara e Maraisa - VENCEDORAS

Nagé

Os Barões Da Pisadinha

Grupo

Orquestra Greiosa

Psirico - VENCEDOR

Zimbra

Intérprete

Duda Beat

Lucy Alves

Marília Mendonça - VENCEDORA

Roberta Miranda

Roberto Carlos

Lançamento

Duda Beat - Dar Uma Deitchada (Produção: Lux & Tróia)

Felipe Cordeiro, Chico César - De Amor, Amor (Produção: Felipe Cordeiro) - VENCEDOR

Marília Mendonça - Decretos Reais (Produção: Junior Champi, Elvis Tcherr)

Especiais

Lançamento Eletrônico

Batata boy, Garbela - Entre Cidades (Produção: Batata Boy, Garbela) - VENCEDOR

Gerra G - Todos os Lados (Produção: Gerra G)

VHOOR - Baile & Bass (Produção: VHOOR)

Lançamento em Língua Estrangeira

Anitta - Versions of Me (Produção: Ryan Tedder)

Blubell, Luca Raele - If You Only Knew (Acoustic) (Produção: Luca Raele)

Cássia Eller, Victor Biglione - Cássia Eller & Victor Biglione in blues (Produção: Victor Biglione, Zé Nogueira) - VENCEDORES

Lançamento Erudito

Orquestra Sinfônica Brasileira - Abertura da Ópera o Guarani (Ao Vivo)

Orquestra Sinfônica Brasileira - Bachiana Nº 4-1 Movimento - VENCEDOR

Orquestra Sinfônica Brasileira - Divertimento para Cordas (Ao vivo)

Lançamento infantil

Dudu Nicácio - Bloco Fera Neném (Produção: Rodrigo Braga)

Mundo Bita - É Alegria (Produção: Chaps Melo, Vinícius Guerra (Vinispace) e Walman Filho) - VENCEDOR

Planeta DóRéMi, Léo Pinheiro - Lá na Fazenda do Meu Pai (Produção: Léo Pinheiro)

Projeto Especial

Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques, Pedro Miranda - Desengaiola (Produção: João Cavalcanti e Pedro Luís) - VENCEDOR

Baby Do Brasil, Pepeu Gomes - Baby e Pepeu - Noites Cariocas (Ao Vivo) (Produção: Pepeu Gomes, Juliano Cortuah)

Gabriel Aragão - Malhada Vermelha (Trilha Sonora Original do Filme) (Produção: Gabriel Aragão)

Instrumental

Grupo

Gian Correa e os Chorões Alterados

Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz - VENCEDOR

Pianorquestra

Solista

Bebê Kramer

Dom Salvador

Jaques Morelenbaum

Jorge Helder

Yamandu Costa - VENCEDOR

Lançamento

Dom Salvador - Dom Salvador Trio (Samborium) (Produção: Dom Salvador)

Letieres Leite, Orquestra Rumpilezz - Moacir de todos os santos (Produção: Letieres Leite, Sylvio Fraga e Pepê Monnerat)

Yamandu Costa, Bebê Kramer - Simpatia (Produção: Yamandu Costa e Bebê Kramer) - VENCEDOR

MPB

Grupo

Bala Desejo - VENCEDOR

Banda de Boca

MPB4

Intérprete

Alaíde Costa

Djavan - VENCEDOR

Dori Caymmi

Gilberto Gil

Mônica Salmaso

Lançamento

O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim (Produção: Marcus Preto, Pupillo, Emicida) - VENCEDOR

Alceu Valença, Orquestra de Ouro Preto - Valencianas II: Ao Vivo Em Portugal (Produção: Maestro Rodrigo Toffolo)

Chico Buarque, Hamilton de Holanda - Que Tal um Samba? (Produção: Luiz Claudio Ramos)

Melhor canção

Alaíde Costa - Pessoa-Ilha (Intérprete: Alaíde Costa / Compositor: Emicida, Ivan Lins)

Chico Buarque, Hamilton de Holanda - Que Tal um Samba? (Intérprete: Chico Buarque / Compositor: Chico Buarque) - VENCEDOR

Zé Miguel Wisnik - Chorou e Riu (Intérprete: Zé Miguel Wisnik, Mônica Salmaso / Compositor:Zé Miguel Wisnik)

Música Urbana

Grupo

Afrocidade

Pavilhão 9

Planet Hemp - VENCEDOR

Intéprete

Baco Exu do Blues

Criolo - VENCEDOR

Gloria Groove

IZA

Xênia França

Lançamento

Criolo - Sobre Viver (Produção: Tropkillaz)

Baco Exu do Blues - QVVJFA (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?) (Produção: Marcelo Delamare) - VENCEDOR

Planet Hemp - JARDINEIROS (Produção: Planet Hemp, Nave, Mario Caldato Jr, Tropkillaz)

Pop/Rock

Grupo

Gilsons - VENCEDOR

Jovem Dionísio

Ratos De Porão

Intérprete

Chico César

Elza Soares - VENCEDORA

Erasmo Carlos

Tom Zé

Tulipa Ruiz

Regional

Grupo

Boi Bumbá Garantido - VENCEDOR

Olodum

Quinteto Violado

Intérprete

Alceu Valença - VENCEDOR

Almir Sater

Elba Ramalho

Isadora Melo

Zeca Veloso

Lançamento

Almir Sater - Do Amanhã Nada Sei (Produção: Eric Silver)

Elba Ramalho - Elba Ramalho No Maior São João do Mundo (Ao Vivo) (Produção: Junior Evangelista) - VENCEDORA

Zeca Veloso - O Sopro do Fole (Produção: Zeca Veloso, Luciano Oliveira, Antonio Pedro Ferraz, Pedro Paulo Monnerat)

Revelação

Fernando Dias Gomes

Maurício Guil

Plínio Fernandes - VENCEDOR

Samba

Grupo

Grupo Fundo De Quintal - VENCEDOR

Grupo Revelação

Raça Negra

Intérprete

Diogo Nogueira - VENCEDOR

Ferrugem

Maria Rita

Martinho da Vila

Péricles

Lançamento

Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda - Fim do Horizonte (Produção: Hamilton de Holanda e André Vasconcellos)

Grupo Fundo De Quintal - Fundo de Quintal - 45 Anos Vol.1 (Ao Vivo) (Produção: André Renato)

Martinho da Vila - Mistura Homogênea (Produção: Celso Filho, Martinho Antônio) -VENCEDOR

Projeto Audiovisual

Anitta, LUCK MUZIK - TROPA (Direção: Christian Breslauer)

Gilsons - Pra Gente Acordar (O Filme) (Direção: Pedro Alvarenga) - VENCEDOR

Iza - Fé (Direção: Felipe Sassi)

Pabllo Vittar, Gloria Groove - AMEIANOITE (Direção: Fernando Nogari)

Tim Bernardes - Mistificar (Direção: André Dip)