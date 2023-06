Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/06/2023 | 13:55



Completando quatro anos no mercado, o Skeelo passa a vender livros físicos em sua loja virtual. O catálogo do e-commerce, que já contempla 140 mil livros digitais – entre ebooks e audiobooks –, disponibiliza, agora, mais 80 mil obras físicas para compra e com distribuição em todo o Brasil. Para conhecer a nova seção da plataforma, basta acessar o site e selecionar a aba Livros Físicos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O acervo contempla obras das principais editoras do mercado — como Rocco, Nova Fronteira, Editora Globo, Companhia das Letras e Intrínseca. Os leitores já podem garantir a versão física de biografias como Rita Lee – Uma Autobiografia, além de clássicos como O Retrato de Dorian Gray e romances infantojuvenis como Extraordinário e O Ladrão de Raios. A novidade vai ao encontro do objetivo da marca de facilitar a distribuição de livros e o acesso à leitura, se consolidando como um importante player de fomento ao mercado e à cultura literária.

O Skeelo passa a vender livros físicos a partir de R$ 1,90. O catálogo reúne os mais diversos gêneros, como fantasia, ficção científica e romance, além de títulos de não-ficção, como biografias e autoajuda.

“Com esta expansão queremos contribuir com o próprio desenvolvimento e crescimento do mercado editorial, que encontra mais um espaço para disponibilizar livros. Análises recentes do mercado mostram que a venda de livros nos espaços digitais tem sido a principal janela de comercialização e um meio de retorno positivo para as editoras. Um cenário que nos deixa bem animados para esta nova empreitada”, conclui André Palme, CMCO do Skeelo.