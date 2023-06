Bolsas da Europa fecham em alta, com suspensão de teto da dívida nos EUA e dados na região

01/06/2023 | 13:38



As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, em uma sessão com alívio após a aprovação da suspensão do teto da dívida dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes do país. No geral, ativos de risco foram impulsionados, incluindo commodities, o que deu forças às ações ligadas ao setor. Na Europa, houve ainda algumas sinalizações importantes para a política do Banco Central Europeu (BCE), incluindo a leitura da inflação da zona do euro.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,78%, a 455,27 pontos.

Na quarta-feira à noite, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou projeto de lei que suspende o teto da dívida americana até 1º de janeiro de 2025. A proposta será submetida agora à avaliação do Senado. Sem a suspensão do teto, o governo do presidente Joe Biden não teria condições de pagar suas contas já a partir da próxima semana.

Investidores na Europa também digeriram uma série de indicadores locais. Na zona do euro, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) desacelerou mais do que o esperado em maio, a 6,1%, à medida que seu núcleo também perdeu força. No entanto, a queda no núcleo do CPI ao menor nível em quatro meses não vai impedir que o BCE continue elevando juros, segundo a Capital Economics.

Em discurso mais cedo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou que a inflação permanece muito alta e que a instituição ainda tem "terreno a cobrir" para levar os juros a "níveis suficientemente restritivos".

A ata da última reunião de política monetária do BCE, divulgada nesta quinta, mostra que a autoridade segue preocupada com os riscos de alta da inflação e considera fundamental enfatizar que continuará elevando juros, embora tenha reduzido o ritmo de altas em maio, segundo o Nordea.

Também foram divulgados índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) industriais europeus, que caíram em maio, mas em ritmo mais lento do que inicialmente calculado. O PMI industrial da zona do euro, por exemplo, recuou a 44,8 no último mês, mas superou a estimativa original de 44,6.

Enquanto isso, o executivo-chefe e controlador da Casino, Jean-Charles Naouri foi detido para prestar depoimento por autoridades da França, como parte de uma investigação de suposta manipulação de mercado, informou o escritório da promotoria financeira local. As ações do grupo recuaram 8,26% em Paris, onde o CAC 40 subiu 0,55%, a 7.137,43 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,59%, a 7.490,27 pontos. Em Frankfurt, o DAX teve alta de 1,21%, a 15.853,66 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 2,01%, a 26.575,69 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou 1,36%, a 9.173,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,27%, a 5.802,17 pontos.