Heloisa Périssé rompe contrato com a Globo e estria monólogo em SP

01/06/2023 | 13:31



A Globo rompeu o contrato com Heloisa Périssé após 25 anos. O anúncio público foi feito nesta quinta-feira (1). Em entrevista ao Estadão antes da divulgação, a atriz disse que já estava com a saída acertada e não tinha sido apanhada de surpresa.

Enquanto preparava o monólogo cômico A Iluminada, na tarde de quarta-feira (31), ela contou terminou oficialmente naquele dia. Heloisa afirmou que já esperava por isso, que aproveitou bem esse tempo e que já começou conversas com a Netflix e a Amazon.

Ela também falou sobre a nova fase em sua vida e sua carreira. Heloisa se prepara para estrear A Iluminada no Teatro Unimed. O texto foi escrito depois de enfrentar um câncer e a pandemia.

Os bons amigos da atriz conhecem a personagem Tia Doro há pelo menos uns quinze anos. Ela é uma espécie de coach, uma palestrante motivacional, que aparecia em festas ou nos bastidores da televisão ou do teatro quando o astral de alguém pesava e a artista tratava de desanuviar a situação. Bastava Heloisa falar "sabe qual é meu nome? Tia Doro" que o sorriso voltava a iluminar o rosto do colega diante da sonoridade carinhosa. Ingrid Guimarães ouviu vários dos seus conselhos, Bruno Mazzeo e Mônica Martelli viraram devotos e Paulo Gustavo (1978-2021) trouxe até uma peruca de presente para ela de uma de suas viagens a Nova York.

Depois de tanto cuidar de pessoas queridas, Heloisa, de 56 anos, sentiu que era a hora da criadora receber os afagos de sua criatura e, em 2021, escreveu o monólogo cômico A Iluminada, que entra em cartaz nesta sexta, 2, no Teatro Unimed, sob a direção de Mauro Farias, marido da atriz. Tia Doro veio ao mundo Doroteia das Dores e superou todas as dificuldades possíveis na vida, por isso em suas palestras, que, além de motivacionais, são inspiradas na física quântica, ela revela sua visão do mundo cheia de gratidão. "O que mais ouço do público é 'muito obrigado', as pessoas dizem que eu as deixei mais felizes e motivadas e isso é inédito na minha carreira", afirma. "Tem uma autoajuda grande neste espetáculo que me retroalimenta", finaliza.

Serviço:

A Iluminada. Teatro Unimed. Alameda Santos, 2159. Sexta e sábado, 20h; domingo, 18h. R$ 80,00 e R$ 120,00. Até 30 de julho. A partir de sexta (2).