'Só para meus brincos, pulseiras e sapatos?, reclama procuradora sobre salário de R$ 37 mil

01/06/2023 | 12:15



A procuradora de Justiça Carla Fleury de Souza, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), viralizou nesta semana ao reclamar dos subsídios da classe. Ela recebe R$ 37 mil por mês, de acordo com o Portal da Transparência - o que equivale a 27 vezes o salário mínimo do País.

Durante sessão do Colégio de Procuradores do MP de Goiás, ela disse ter "dó" dos promotores que estão começando a carreira. "Uma coisa eu falo: eu tenho dó dos promotores que estão iniciando a carreira, os promotores que têm filhos na escola, porque hoje o custo de vida é muito caro", disparou Carla Fleury de Souza.

A procuradora afirmou ainda que o contracheque que ela recebe é para "vaidades". "Só para os meus brincos, as minhas pulseiras e os meus sapatos", seguiu. 'Eu sou uma mulher que, graças a Deus, meu marido é independente e eu não mantenho minha casa", completou a procuradora.