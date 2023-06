Heloisa Périsse deixa Globo após 24 anos

01/06/2023 | 12:10



Mais uma fora da Globo! A atriz Heloisa Périsse saiu da Rede Globo após 24 anos na casa. O primeiro trabalho da artista foi uma participação, em 1993, na produção De Corpo e Alma.

A informação da saída da famosa foi confirmada à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo. Em uma nota curta, Heloisa confirmou e agradeceu os anos que esteve na emissora.

Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos.

Após seu primeiro trabalho no plim plim, a famosa começou a emendar trabalhos seguidos, como as produções Escolinha do Professor Raimundo, Brava Gente, Sob Nova Direção, Cordel Encantado e mais.

Atualmente, Périssé está no ar no quadro Dança dos Famosos, que é transmitido aos domingos no programa Domingão com Huck. Além disso, ela também pode ser assistida em episódios de Cine Holliúdy.