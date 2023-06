Festas juninas no Nordeste – Conheça os destinos mais procurados

Redação

Conhecidas por atrações como fogueiras, barracas de comidinhas e shows, as festas juninas no Nordeste atraem viajantes de todas as partes do Brasil. De acordo com o recente levantamento realizado pelo buscador de viagens Kayak, alguns dos destinos mais procurados para desfrutar dessas celebrações em 2023 são: Salvador (BA), Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), São Luís (MA), Teresina (PI) e Aracaju (SE).

Festas juninas no Nordeste

Abaixo, veja a lista de destinos mais procurados para curtir festas juninas no Nordeste e confira quais são as cidades mais interessadas em cada um deles:.

Cidades mais procuradas para festas juninas no Nordeste Cidades que mais buscam voos Salvador São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba e Fortaleza Aracaju São Paulo e Rio de Janeiro João Pessoa São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte Natal São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte e Goiânia Recife São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza Teresina São Paulo e Rio de Janeiro São Luís São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Para Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, as festas juninas são um dos momentos mais importantes do País. “O Brasil é imenso e tem uma variedade de lugares incríveis para conhecer. As festas mais tradicionais e animadas são a oportunidade perfeita para viajar e conhecer novos destinos e culturas”, comenta.

