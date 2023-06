Saiba como habilitar a voz de Roger Federer no Waze

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/06/2023 | 11:55



Roger Federer no Waze é a mais nova experiência de direção dentro do aplicativo para Android e iOS. Além de guiar as corridas – em inglês, francês e alemão –, o jogador de tênis traz ícones inspirados em sua vida de campeão. Veja como habilitar cada um dos recursos. É válido destacar que a novidade está disponível por tempo limitado.

Para ativar a experiência completa, basta tocar em “Meu Waze” e depois clicar no banner “Dirija com Roger Federer”. O usuário também pode mudar individualmente os recursos:

Para usar a voz de Federer, vá em Configurações > Voz e Som > Voz Waze;

Para mudar o carro, acesse Configurações > Exibição do mapa > Ícone do Veículo;

Para trocar o Humor, vá no seu perfil clicando no nome de usuário e na opção Humor.