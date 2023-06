Matheus Bidu perde peso, ganha sequência, e celebra melhor apresentação no Corinthians

01/06/2023 | 11:42



Demorou mais que o esperado, mas finalmente Matheus Bidu começa a mostrar o motivo de o Corinthians tê-lo contratado no início do ano do Guarani. Após Série B em alto nível pelo Cruzeiro em 2022, o lateral-esquerdo chegou acima do peso e sofreu nos primeiros meses do ano. Pouco utilizado, trabalhou forte e em silêncio para aprimorar o físico. Mais magro e sob a confiança de Vanderlei Luxemburgo, o camisa 21 fez a sua melhor apresentação na classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG e espera ampliar a sequência após ser firmado nos últimos quatro jogos.

Com o veterano Fábio Santos em seu último ano da carreira, Bidu chegou sob grande aposta no clube. Jovem - completou 24 anos no mês passado -, o jogador chama atenção por sua força tanto para atacar como para defender e passaria 2023 "aprendendo" para se firmar de vez em 2024. Mas parece já ter se tornado o novo dono da posição ao melhorar a equipe, sobretudo na defesa.

Mesmo abrindo caminho para a vitória contra os mineiros, Bidu vem ganhando espaço por fazer a equipe parar de sofrer gols. Ele ganhou nova chance contra o Flamengo e, apesar do gol sofrido nos acréscimos, já foi elogiado. De lá para cá, o time que havia sido vazado na maioria dos últimos 10 jogos ajustou a defesa e passou em branco contra Argentinos Juniors, Fluminense e Atlético-MG, para alegria do novo titular de Luxemburgo.

"Graças a Deus o trabalho vence, né? Para nós que viemos da comunidade, sabemos quão é difícil chegar nesse momento aqui. Acho que tem um gostinho a mais, mais valor por isso", afirma Bidu, feliz pela aparição de quarta-feira e pelo tanto de elogios. Até Luxemburgo fez questão de frisar o futebol do lateral-esquerdo.

"Estou aqui não só por mim, mas por todos que não conseguiram. Pelos meus amigos. E só gostaria de agradecer a Deus. Não tenho palavras para descrever esse momento", diz. "É uma sensação inexplicável. A alegria de todos, da torcida, da família em casa. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que ele está me proporcionando."

Assim como Renato Augusto, Matheus Bidu também foi aplaudido ao ser substituído contra o Atlético-MG. Saiu exausto e com dores musculares e ainda é dúvida para a visita ao América-MG, pelo Brasileirão, no sábado. Mas se depender de sua vontade, estará em campo em Belo Horizonte para ajudar a equipe a manter a reação na temporada.