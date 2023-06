Falcão garante permanência de Odair Hellmann no Santos: 'Faz o que é possível'

01/06/2023 | 10:14



O coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão, reforçou sua confiança em Odair Hellmann e garantiu que o treinador e sua comissão técnica seguirão no comando da equipe, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o dirigente, Odair está fazendo "o que é possível" neste momento.

"Tenho 100% (de confiança em Odair). Nós acompanhamos o trabalho da comissão técnica. Eles fazem o que é possível. São profissionais competentes, sérios, se dedicam demais. E estamos vendo", comentou Falcão ao canal do YouTube De Olho no Peixe, depois que o Santos foi superado pelo Bahia nos pênaltis, na Arena Fonte Nova.

A eliminação traz consequências financeiras para o Santos, que ainda vive às voltas com dificuldades nesta área, principalmente por conta de dívidas. A Copa do Brasil é a competição nacional que mais paga em premiação. Um campeão que disputasse o torneio desde a primeira rodada (caso do Santos) embolsaria R$ 91,8 milhões neste ano.

A queda também reforça a irregularidade da equipe ao longo desta temporada. Em meio a altos e baixos, o time acumula no momento cinco jogos sem vitória, por diferentes competições.

"Temos que dar tranquilidade ao grupo de jogadores, a todo mundo. É um momento de dificuldade, a gente entende a dificuldade. São 50 anos que estou no meio do futebol. Já convivi com situações como essa como treinador e jogador. Não é uma novidade quando se sai de uma competição assim. Temos que ter, acima de tudo, tranquilidade, acertar as coisas, procurar valorizar outra. Mas não podemos pensar em demitir a comissão no momento. Minha avaliação é essa, seria um equívoco (demitir)", reforçou Falcão.

A pressão sobre Odair, contudo, poderá crescer nas próximas semanas. O Santos terá mais um jogo decisivo na semana que vem, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Se perder para o Newell's Old Boys, praticamente não terá mais chances de avançar na competição internacional. A partida contra o time argentino está marcada para terça-feira que vem, na Vila Belmiro. Atualmente, o Santos é o terceiro colocado do Grupo E - somente os dois primeiros seguem no torneio.

"Temos de mostrar que temos a capacidade de retomar, ter confiança no grupo, no trabalho e concentrar naquilo que vínhamos fazendo bem. Vamos buscar os resultados, porque só com isso que vamos conseguir essa regularidade. Todo processo de reconstrução tem momentos de oscilação, de dificuldades. Estamos neste momento. Eu, como comandante, vou trabalhar em cima disso: da confiança no trabalho", disse Odair, após a eliminação na Copa do Brasil.