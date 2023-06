Startup inicia arrecadação de absorventes higiênicos

Da Redação



01/06/2023 | 09:58



A Layers Education, startup de educação fundada e operante em São Caetano, iniciou uma campanha de arrecadação de absorventes higiênicos no Centro do município. A ação visa apoiar instituições focadas em auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade no Grande ABC. O CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) da cidade é a primeira entidade auxiliada pela EdTech.

Dados da pesquisa Pobreza Menstrual no Brasil, produzida pelo UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), estimam que mais de 4 milhões de pessoas não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas.

“O setor de tecnologia é um ambiente majoritariamente masculino, então poder auxiliar todas as mulheres e pessoas que menstruam com esse ato é transformador para nós, além de ter a oportunidade de trazer a discussão da diversidade e inclusão em nosso segmento”, avalia Camila Garcia, analista de RH da Layers Education e uma das precursoras da campanha. As doações ocorrem no escritório da startup, localizado na Rua Pará, 139 - 5º andar. A ação social é permanente, sem data de encerramento.