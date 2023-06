Santo André e Ribeirão Pires têm agenda para Junho Verde

Da Redação



01/06/2023 | 09:28



Santo André e Ribeirão Pires divulgaram a programação para o Junho Verde, mês dedicado ao meio ambiente. O calendário visa conscientizar a população por meio de cronogramas em escolas, palestras, visitas monitoradas, oficinas, inaugurações, seminários, gincanas, entre outras práticas.

A Mostra de Vídeos no Centro de Visitantes do Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba dá início às atividades em Santo André e marca as comemorações dos 20 anos da unidade de conservação. Durante todos os fins de semana de junho, os interessados poderão acompanhar as produções audiovisuais.

Em 6 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente lançará no Parque Guaraciaba a quarta edição do Concurso de Fotografia dos Parques de Santo André. A partir do dia 13, iniciam-se as celebrações do aniversário de três anos do Hendu, portal infantil de educação ambiental desenvolvido pela equipe do Semasa. A Gerência de Educação e Mobilização Ambiental realiza uma nova edição do bate-papo Tardes Interativas no dia 14.

O Departamento de Bem-Estar Animal organiza mais uma edição do ArraiAu Pet e Domingo Animal, no Parque Celso Daniel, no dia 11 de junho. Haverá cãominhada, atividades para pets, atendimento veterinário com aplicação de antipulgas e concurso de fantasias. No último domingo do mês, dia 25, a feira mensal de adoção de animais ocorrerá simultaneamente ao Moeda Pet especial, no Parque Central. No mesmo dia, haverá o Arraiá do Pedroso.

A Secretaria de Saúde promoverá abordagem educativa sobre arboviroses, no Parque Celso Daniel, no dia 17.

A Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará (Parque Escola) promoverá o evento Emea Pró-Clima, no dia 24, com programação que visa mitigar as ações climáticas e sensibilizar os moradores para esse tema. Para finalizar a programação, Santo André organiza o seminário Unidades de Conservação e saúde única – desafios e perspectivas no contexto da emergência climática. O evento ocorrerá no dia 29, no auditório da Faculdade de Medicina ABC.Os detalhes dos eventos e inscrições estão disponíveis em www.semasa.sp.gov.br/junhoverde.

Já a Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou que o calendário do Junho Verde começa hoje, com atividade de educação ambiental no Pomar Urbano (Pepta - Programa de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental).

“O Junho Verde é uma oportunidade valiosa para promover atividades que contribuam para a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental. É um momento de reflexão e de envolvimento de todos os setores da sociedade na proteção do meio ambiente”, disse a secretária de meio ambiente, habitação e desenvolvimento urbano, Andreza Araújo.

No sábado, terá inauguração do jardim e condomel na USF (Unidade de Saúde da Família) Jardim Luzo e da Praça Vitória Ballarine Prisco, no dia 22. A Prefeitura plantará 250 árvores no Pomar Urbano Mata Atlântica na terça-feira. A EcoAção (gincana com escolas sobre preservação e meio ambiente) será realizada no dia 26. Já no fim do mês, terá fiscalização especial das águas de Ribeirão Pires dia 30.

Em junho, ocorrerão ações de conscientização nas escolas municipais de educação infantil Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas e João Midolla.