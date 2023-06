Mustang Mach 1 está disponível em leilão online desta quinta-feira

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/06/2023 | 09:07



Os motoristas terão uma chance de adquirir um icônico Mustang Mach 1 2021 sem avaria e em perfeito estado. O modelo é fruto de uma recuperação de financiamento, tendo tabela Fipe avaliada em R$ 512.312. O supercarro será disponibilizado hoje (1 de junho) pela Copart, organização de leilões extrajudiciais de veículos.

“O Mustang é um carro icônico, sonho de consumo de muitos os apaixonados por clássicos esportivos”, comenta Ciro Ronchezel, diretor de marketing e produto da Copart. “Os clientes da Copart terão a oportunidade de estacionar na garagem um modelo sem avaria e até 30% abaixo do preço da tabela Fipe. Uma oportunidade como essa não dá para perder,” celebra.

O automóvel é uma versão que remonta às raízes do clássico, lançado pela Ford pela primeira vez em 1964. A máquina de 2021 chama a atenção pelas semelhanças visuais com a primeira versão icônica do Mustang, incluindo uma seleção exclusiva de motorização, cores e acessórios.

Com estilo único e carroceria na cor oficial Amarelo Talladega, o capô e a parte inferior das laterais trazem faixas na cor preta. A grade no para-choque traz desenhos circulares em referência aos faróis auxiliares da primeira versão do clássico. O nome Mach 1 no para-lama e no capô também identificam o veículo.

O exemplar é equipado com um motor Coyote V8 5.0 de 487 cv e tem câmbio automatizado de 10 marchas. Além de todo o pacote de funcionalidades, conta com elementos em referência a versões históricas. A barra antitorção e o sistema de indução de ar “open air box” são do Bullitt; o coletor de admissão, o corpo de borboletas maior, o sistema de arrefecimento do motor e o radiador da transmissão vêm do Shelby GT350; enquanto o escapamento, o difusor traseiro, o conjunto de braços e buchas da suspensão traseira e o sistema de arrefecimento do diferencial traseiro são do Shelby GT500.

Este grande esportivo precisa de apenas 4,3 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h. Para dimensionar o nível de exclusividade do modelo no Brasil, de acordo com a Ford Motor Company, foram vendidas apenas duas mil unidades do Mustang Mach 1 desde o relançamento, em 2018.

Como participar do leilão do Mustang Mach 1

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do País, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficam disponíveis 30 minutos antes do início da sessão.

Para participar do leilão do Mustang Mach 1, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.