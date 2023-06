Samsung lança série de notebooks Galaxy Book3 no Brasil

Da Redação, com assessoria

A Samsung anuncia sua nova série de notebooks Galaxy Book3 no Brasil. A linha é composta pelos modelos Galaxy Book3 Ultra e Galaxy Book3 360, foi desenvolvida para oferecer uma experiência de computação de alta potência, com especificações que prometem o máximo de desempenho, conectividade e mobilidade para as mais variadas atividades. Além disso, graças aos recursos do Ecossistema Galaxy, a integração entre os novos laptops e outros dispositivos Galaxy, como smartphones, tablets e fones de ouvido sem fio, está ainda mais fácil e rápida.

Conheça a linha de notebooks Galaxy Book3

Para elevar a produtividade e criatividade dos usuários, o Galaxy Book3 Ultra – modelo leve, ultrafino e de alto desempenho – conta com o mais recente processador Intel Core i9 de 13ª Geração e uma GPU para laptop NVIDIA RTX Geforce, que oferece gráficos de nível de estúdio para facilitar o desenvolvimento de projetos criativos e melhorar a experiência de jogos. O dispositivo também oferece uma opção com processador Intel Core i7 de 13ª Geração com a NVIDIA RTX4050 Geforce.

Além disso, as pessoas podem contar com uma experiência visual mais imersiva, graças às telas de 16 polegadas com proporção de 16:10 e display AMOLED Dinâmica 2X – tecnologia aplicada pela primeira vez em uma linha de notebooks, anteriormente apresentada apenas na linha de smartphones premium Galaxy. Outra novidade do lançamento é o touchpad 39% maior – em comparação ao Galaxy Book2 Pro de 15,6 polegadas.

E para uma experiência visual ainda mais avançada, os modelos também oferecem resolução 3K (2.880 × 1.800), taxa de atualização de 120 Hz e o recurso Modo Studio, com recursos visuais como correção de iluminação e enquadramento automático para melhorar a qualidade das suas chamadas de vídeo.

Já o Galaxy Book3 360, um notebook 2 em 1 fino e leve compatível com a S Pen, oferece uma experiência de uso mais versátil, atendendo às necessidades do usuário tanto no modo notebook, quanto no modo tablet. O modelo oferece ainda uma experiência visual imersiva, com telas Super AMOLED de 15,6 e 13,3 polegadas, bem como opções de 8 GB e 16 GB de memória, e armazenamento de 256 GB SSD, 51 2GB SSD e até 1 TB SSD. Além disso, os monitores contam com certificação SGS Eye Care Display, por garantir a redução da luz azul, trazendo maior conforto visual.

Outra característica de destaque dos notebooks Galaxy Book3 é a mobilidade. Os dispositivos foram criados para acompanhar toda a jornada do usuário onde quer que ele esteja, seja em sua rotina de trabalho, seja nos estudos ou no lazer. Por isso, os dispositivos foram desenvolvidos com design leve e fino. O Galaxy Book3 360, o mais fino e leve da linha, pesa apenas 1,16kg e conta com 12,9mm de espessura. Já o modelo Galaxy Book3 Ultra pesa 1,79kg.

A linha Galaxy Book3 também oferece uma experiência de áudio elevada. Os modelos Ultra e 360 chegam com um novo sistema de alto-falantes quádruplos e microfones duplos, que oferecem qualidade de estúdio para chamadas de vídeo, partidas de jogos e conteúdos audiovisuais como maratonas de filmes, séries e vídeos em geral. Com o sistema de inteligência artificial para cancelamento de ruído (AI Noise Canceling), os dispositivos capturam claramente a voz do usuário e reduzem os sons externos.

Experiência conectada com o Ecossistema Galaxy

A série de notebooks Galaxy Book3 da Samsung também oferece uma melhor experiência conectada, para que as pessoas tenham mais praticidade na realização de suas tarefas. Com isso, existe uma maior facilidade no uso integrado dos produtos, de forma que laptop, tablet, smartphone, fone de ouvido sem fio e smartwatch trabalhem juntos e simultaneamente por meio dos recursos do Ecossistema Galaxy.

Imagine navegar em um site pelo seu smartphone e continuar a mesma sessão por meio do seu notebook sem precisar procurar pela página novamente. Isso é possível graças ao recurso Websites Recentes. Assim como o Phone Link, outra ferramenta que permite o uso integrado e contínuo dos dispositivos em todo o sistema operacional. E com apenas um clique, os usuários podem se manter conectados a pontos de acesso sem fio por meio do recurso Roteador Wi-Fi.

Outro recurso do Ecossistema Galaxy é o Samsung Multicontrole, que permite ao usuário controlar seu smartphone e tablet Galaxy por meio do teclado e touchpad de um dos notebooks Galaxy Book3. Com a ferramenta também é possível copiar e colar anotações do smartphone Galaxy S23 Ultra 5G no modelo de notebook Galaxy Book3 Ultra, bem como transferir arquivos de um dispositivo para outro apenas arrastando-o na tela. E falando em display, o recurso Segunda Tela expande a área de visualização para que você use seu Galaxy Tab como um monitor adicional em um único clique.

Outra ferramenta facilitadora do Ecossistema Galaxy é o Single Sign On, que facilita o primeiro acesso à sua conta Galaxy após adquirir um dos novos Galaxy Book3. Para isso, faça login uma única vez na sua Samsung Account e o dispositivo terá sincronização automática aos serviços utilizados nos demais dispositivos. Além disso, a transferência de dados e configurações do seu antigo PC para o novo Galaxy Book3 é feita de forma prática com o Galaxy Book Smart Switch. E para os novos usuários Galaxy, um guia prático com orientações de uso pode ser acessado por meio do Galaxy Book Experience.

Galaxy For The Planet

A Samsung mantém seu compromisso com o meio ambiente criando designs ecologicamente corretos e ambientalmente responsáveis. Foram utilizados materiais reciclados na produção do modelo Galaxy Book3 Ultra, que conta com componentes feitos de plásticos reciclados pós-consumo provenientes de redes de pesca descartadas, barris de água e garrafas de tereftalato de polietileno (PET).

Disponibilidade dos notebooks Galaxy Book3

O modelo Galaxy Book3 Ultra com processador Intel Core i7 de 13ª Geração chega ao Brasil na cor Grafite com 16 polegadas e pode ser adquirido pelo valor sugerido de R$ 18.774. A versão do modelo com processador Intel Core™ i9 de 13ª Geração estará disponível no segundo semestre no País.

Já o Galaxy Book3 360 está disponível na cor grafite, podendo ser adquiridos por R$ 11.363 na versão de 15,6 polegadas com 1 TB SSD de armazenamento, por R$ 9.881 na versão de 15,6 polegadas com 512 GB SSD de armazenamento. Nas versões de 13,3 polegadas, o modelo também pode ser adquirido por R$ 8.892 com 512 GB SSD de armazenamento ou por R$ 7.904 na versão de 256 GB SSD.

Os lançamentos estão disponíveis nas lojas físicas e online da Samsung e em varejistas especializados.

Ação especial de lançamento

Para aproveitar o melhor que o Ecossistema Galaxy tem a oferecer, os consumidores que adquirirem um Galaxy Book3 Ultra, ganham um monitor Odyssey G40 de 27 polegadas. Já quem adquirir um Galaxy Book3 360 terá direito ao Smart Monitor M5 de 24 polegadas. Promoção é válida até 18 de junho. O resgate dos monitores deve ser realizado por meio da plataforma Samsung para Você, de 21 até 30 de junho.