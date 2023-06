Ucrânia: novo bombardeio russo em Kiev mata pelo menos três pessoas

01/06/2023 | 08:26



As forças russas iniciaram junho com um novo bombardeio aéreo a Kiev nesta quinta-feira, dia 1º, matando pelo menos três pessoas e ferindo outras, disseram autoridades. Após 17 ataques de drones e mísseis relatados na capital ucraniana em maio, Moscou atingiu Kiev no início da manhã com mísseis lançados do solo.

A administração da cidade de Kiev informou que uma criança está entre os mortos e que dez pessoas ficaram feridas. O ataque também danificou prédios de apartamentos, uma clínica médica, uma tubulação de água e carros. Anteriormente, o governo da cidade havia dito que duas crianças foram mortas antes de revisar o número para uma.

Autoridades informaram que as forças aéreas ucranianas interceptaram todos os dez mísseis identificados como artefatos balísticos Iskander de curto alcance. Fonte: Associated Press.