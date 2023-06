Odair apoia Mezenga após 1º gol pelo Santos e pênalti perdido: 'Tristeza, mas faz parte'

01/06/2023 | 00:18



Bruno Mezenga saiu do banco de reservas e deu esperanças ao Santos quando tudo parecia perdido, ao marcar um gol aos 49 do segundo tempo e empatar, por 1 a 1, o jogo com o Bahia, em Salvador, pela rodada de volta das oitavas de final. A decisão foi para os pênaltis e o time santista acabou eliminado, pois perdeu por 4 a 3, com a última cobrança desperdiçada pelo próprio Mezenga, o que trouxe enorme frustração ao técnico Odair Hellmann.

Apesar do sentimento, o treinador destacou a personalidade do atacante, que mal vinha sendo aproveitado. Contratado junto ao Água Santa após a campanha do vice-campeonato no Paulistão, Mezenga somava pouco mais de 25 minutos em campo nos quatro jogos que tinha feito até então com a camisa alvinegra. O gol desta quarta, aliás, foi o primeiro dele pelo time da Vila Belmiro.

"As substituições deram o volume que o time precisava. Quanto aos pênalti, ninguém quer perder, é sempre uma tristeza, mas faz parte do futebol. O Mezenga é um batedor, vezes vai fazer, outras vai perder, talvez já tenha errado outros. Não vamos direcionar nele. Na próxima oportunidade, aqui no Santos ou em outro lugar, vai bater porque tem personalidade.

A eliminação volta a despertar a desconfiança da torcida santista, que pôde aproveitar um momento de evolução, mas começou a desanimar com novos episódios de oscilação. Agora, o time está há cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas, mas Odair vê o elenco com capacidade para reagir na temporada.

"Temos de mostrar que temos a capacidade de retomar, ter confiança no grupo, no trabalho e concentrar naquilo que vínhamos fazendo bem. Vamos buscar os resultados, porque só com isso que vamos conseguir essa regularidade. Todo processo de reconstrução tem momentos de oscilação, de dificuldades. Estamos neste momento. Eu, como comandante, vou trabalhar em cima disso: da confiança no trabalho", afirmou.

Em situação complicada também na Sul-Americana, competição na qual ocupa a terceira posição com 4 pontos contra sete do Audax Italiano e 12 Newells Old Boys, o Santos só tem chances de alcançar a segunda colocação, que dá vaga a um playoff contra um time eliminado da Libertadores. No Brasileirão, é o 12º colocado, com 11 pontos.