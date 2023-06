Athletico-PR perde nos 90 minutos, mas bate Botafogo nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

01/06/2023 | 00:08



O Athletico-PR não teve vida fácil, mas está classificado para chegar às quartas de final da Copa do Brasil de 2023. Depois de vencer o jogo de ida das oitavas de final, disputado em Curitiba (PR), por 3 a 2, o time paranaense viu o Botafogo vencer na noite desta quarta-feira, no tempo regulamentar, por 1 a 0, no Engenhão, no Rio. Mas, levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 4 a 2 e avançou na competição.

Além da classificação às quartas de final, o Athletico-PR também embolsou R$ 4,3 milhões como prêmio. Agora, o novo adversário do mata-mata será conhecido posteriormente em um sorteio que será realizado pela CBF. Os jogos de ida da próxima fase estão agendados para a semana do dia 5 de julho. As partidas de volta acontecem uma semana depois.

Em desvantagem na busca pela classificação e jogando em casa, o Botafogo tomou as rédeas do duelo e fez pressão nos primeiros minutos, tanto que não demorou para abrir o placar. Aos 16 minutos, o goleiro Lucas Perri deu um chutão para frente e encontrou Júnior Santos, que tocou de primeira para Tiquinho Soares, que deixou um marcador no chão e bateu na saída do goleiro Bento, que nada pode fazer e só viu a bola entrar.

A partir daí, o Athletico-PR tentou reagir, mas encontrou dificuldades para levar perigo ao gol adversário, por causa da forte marcação. Do outro lado, o Botafogo marcou o segundo, desta vez com Victor Sá, mas houve uma falta no lance e o árbitro invalidou o gol.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado. Logo aos 17 minutos, o Botafogo ficou perto de ampliar. Tchê Tchê foi até alinha de fundo e levantou na área. Victor Sá chegou finalizando de primeira, mas Bento fez bela defesa, salvando o Athletico-PR. O time paranaense não conseguia responder ofensivamente, mas seguia se defendendo como pôde.

Nos minutos finais, o Botafogo levou perigo mais duas vezes. Aos 34 minutos, Di Plácido cruzou na área e Tiquinho Soares cabeceou firme, mas mandou para fora. Já aos 38, foi a vez do camisa 9 cruzar para Júnior Santos finalizar de cabeça, mas Bento defendeu. Por isso, o duelo terminou com o placar de 1 a 0 para os cariocas no tempo regulamentar e o duelo foi para os pênaltis.

Nas penalidades, Tiquinho Soares que havia feito o gol da vitória do Botafogo no tempo regulamentar, começou parando na defesa do goleiro Bento. Thiago Heleno na cobrança seguinte, já deixou o Athletico-PR em vantagem. Tchê Tchê desperdiçou mais uma e deixou o time carioca em situação complicada apesar dos acertos de Marlon Freiras e Lucas Fernandes. A partir daí, ninguém mais errou e o time paranaense, com gols de Vitor Bueno, Terans e Alex Santana avançou, vencendo a disputa por 4 a 2.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 (2) X 0 (4) ATHLETICO-PR

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Lucas Fernandes); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Luis Henrique). Técnico: Luís Castro.

ATHLETICO-PR - Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Terans), Erick e Christian (Alex Santana); Canobbio (Vitor Bueno), Vitor Roque e Cuello (Thiago Andrade). Técnico: Paulo Turra.

GOL - Tiquinho Soares, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo e Víctor Cuesta (Botafogo) e Erick, Fernando e Pedro Henrique (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 1.879.065,00

PÚBLICO - 37.682 total

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).