Robert Renan recebe mensagens racistas após classificação do Brasil na Copa do Mundo Sub-20

31/05/2023 | 22:05



Expulso ainda no primeiro tempo da partida entre Brasil e Tunísia pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20, Robert Renan usou as redes sociais para expor ataques racistas que recebeu depois do jogo. Em seu Instagram, o zagueiro mostrou as mensagens e fez um post valorizando a classificação da seleção brasileira.

"Negro", "cabeça de macaco", "macaco" e "vou te matar", são algumas das mensagens que Robert Renan recebeu em sua conta na rede social. A Copa do Mundo Sub-20 acontece na Argentina, que tem um histórico recente de casos de racismo no futebol. A partida da seleção brasileira aconteceu no Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata.

Após tomar conhecimento das mensagens recebidas por Robert Renan nas redes sociais, a CBF (Confederação Brasileira de futebol) identificou os perfis que enviaram as mensagens e protocolou um pedido de punição para a polícia local e também para a Fifa.

PROVOCAÇÃO APÓS EXPULSÃO

Expulso nos minutos finais do primeiro tempo de partida, Robert Renan foi provocado pela torcida argentina que estava no estádio durante sua saída de campo. Como resposta, o zagueiro fez questão de levantar o símbolo da CBF em seu uniforme e levantou a mão mostrando os cinco dedos.

Expulso de campo no duelo desta quarta-feira, Robert Renan vai ser desfalque na busca da seleção brasileira por uma das vagas na semifinal da Copa do Mundo Sub-20. No próximo sábado, o time de Ramon Menezes volta a jogar contra Israel.