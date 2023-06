Gerard Piqué pretende processar Shakira por expor filhos em 'Acróstico', diz jornal

31/05/2023 | 20:39



Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, Gerard Piqué pretende processar Shakira pela participação dos dois filhos do casal, Milan e Sasha, de nove e sete anos, no novo clipe da artista, Acróstico. Segundo a publicação, o ex-jogador do Barcelona e seu advogado, Ramón Tamborero, estão finalizando os detalhes da ação.

"Piqué não quer guerra, mas Tamborero está insistindo para que ele denuncie. O atual acordo do ex-casal sobre os filhos não contempla a questão de expor crianças neste contexto", revelou o jornalista Pepe del Realm, no Programa Ana Rosa. O comunicador completou dizendo que os advogados da colombiana "estão muito tranquilos".

Shakira pediu recentemente que jornalistas e fotógrafos "sejam sensíveis à situação" que as crianças estão enfrentando e que se comportem "da maneira mais humana possível". Ela reforçou que os garotos só querem "frequentar a escola sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao escrutínio constante das câmeras".