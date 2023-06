Preparador do Tigre comenta sobre sequência de jogos

Pedro Lopes

Especial para o Diário



31/05/2023 | 19:38



O São Bernardo FC se prepara para sua primeira grande sequência na Série C do Campeonato Brasileiro. Em um período de oito dias, o elenco do Tigre terá três partidas, que serão disputadas em três estados diferentes. No dia 05 de julho, o clube enfrenta o Figueirense-SC, em casa, no Estádio Primeiro de Maio, às 20h. No dia 08, viaja até Fortaleza para enfrentar o Floresta, e no dia 12, vai a Belém enfrentar o Paysandu.

As partidas exigirão um grande desgaste físico dos atletas, o que é comum no futebol brasileiro, dado a grande quantidade de jogos no calendário. Por ser a primeira maratona de jogos do time na competição, o preparador físico Juliano Valim afirma que o grupo está se “preparando muito bem nesta semana, que temos a oportunidade de melhor aquisição física dos atletas, pois sabemos que depois da partida contra o Figueirense a sequência de jogos será intensa e teremos pouco tempo de recuperação e descanso dos jogadores, além do deslocamento para os locais dos jogos".

Ele destaca que, apesar da forte sequência de partidas, o trabalho vem sendo planejado pelo departamento de performance do clube diariamente, sendo todos os detalhes analisados de forma conjunta.

“Nosso trabalho diário é pensado em saber as condições de cada atleta. O departamento médico, fisiologia e fisioterapia nos dão o suporte para poder direcionar as atividades sem haver desgaste, analisando as condições de cada atleta de forma individual", afirma.

“Além do curto intervalo de dias entre as partidas, temos que pensar no tempo de deslocamento e conseguir encontrar um período para melhor descanso e sono dos atletas, colocando treinamentos com controle de carga e preparação para as partidas. Vamos trabalhar de forma planejada com o objetivo de buscar manter a mesma intensidade que a nossa equipe vem fazendo desde o Campeonato Paulista e nesses cinco jogos que tivemos na Série C", completa.