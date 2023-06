EC São Bernardo anuncia mais um reforço para a Copa Paulista

Pedro Lopes

Em preparação para a Copa Paulista, o EC São Bernardo segue reforçando seu elenco. Nesta quarta-feira (31), o Cachorrão anunciou a contratação do lateral esquerdo Paulo Henrique, 30, que estava sem clube após atuar no Treze-PB. O jogador é a segunda contratação da equipe para o torneio. Jean Chera, que não atuava profissionalmente desde 2017, foi o primeiro reforço da equipe do Grande ABC para o segundo semestre.

Nesta temporada, além do clube paraibano, Paulo Henrique atuou pelo São Caetano na Série A-2 do Paulistão. Com uma bela bagagem no futebol, o jogador revelado pelo Santos soma passagens por Palmeiras, Portuguesa, Portimonense, de Portugal, Náutico-PE, São Bernardo FC e Remo-PA.

O EC São Bernardo estreia na Copa Paulista no dia 1º de julho, dentro de casa, contra o São Caetano, às 15h. A equipe está no Grupo 3 da competição, e além do Azulão, Portuguesa, Portuguesa Santista, São José e Santo André formam o grupo. O campeão da competição deste ano recebe R$ 250 mil, e tem o direito a escolher uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2024, o vice fica com o campeonato que restar, além de R$ 150 mil.