Juliano Cazarré faz desabafo nas redes sociais e revela que tem esperança de ver a filha completamente curada

31/05/2023 | 18:10



Como você vem acompanhando, Letícia e Juliano Cazarré estão dividindo o tempo entre manter a filha mais nova do casal, Maria Guilhermina, em casa e no hospital ao mesmo tempo. Tudo porque, caso você não saiba, a pequena nasceu com um probleminha de saúde.

O ator sempre faz questão de ir em suas redes sociais atualizar os fãs com o que anda acontecendo na vida de Maria Guilhermina e recentemente, ele comentou que tem muita esperança em ver a pequena completamente curada.

A Guilhermina está bem. Ela está em São Paulo com a mamãe, estão estabilizando ela, ajustando alguns medicamentos. Se Deus quiser daqui alguns dias ela pode voltar para casa junto com a Letícia. Não é fácil pra gente ver um filho passando por isso, mas com certeza é muito mais difícil para ela passar por isso do que para nós olharmos ela passando.

E ele ainda continuou o espaço para soltar ainda mais o coração e desabafar dizendo:

A gente tem fé, está tudo entregue nas mãos de Deus. Tenho certeza que Papai do Céu está cuidando dela e vai fazer aquilo que for melhor para ela e para nós.

Finalizando o bate-papo com os seguidores, Juliano Cazarré deu mais detalhes sobre as suas orações diárias pela vida de Maria Guilhermina.

Eu sempre peço que Deus nos dê a graça de um dia ver a Guilhermina curada, saudável, com seu intelecto funcionando bem, para que a gente possa ensinar para elas as coisas de Deus, falar para ela sobre Jesus, sobre o provérbio encarnado. Peço para vê-la livre dos aparelhos, dos medicamentos, que ela possa levar uma vida saudável, com autonomia e com muita alegria.

Vale citar que na última semana a pequena foi submetida a mais uma cirurgia e Letícia Cazarré, esposa do ator, conversou também com os fãs sobre essa nova cirurgia e etapa do tratamento da filha.