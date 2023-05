Em A Grande Conquista, Erick, Faby e Stephanie vão disputar Prova da Virada

31/05/2023 | 18:10



A Record TV chegou com tudo ao estrear A Grande Conquista. O mais novo reality da emissora conta com uma dinâmica nova, que está deixando os internautas animados e ansiosos para os próximos capítulos - e as próximas tretas. E nesta quarta-feira, dia 31, o que não vai faltar é ação, já que os participantes que estão na Zona de Risco estão na beira da eliminação.

Entretanto, é claro que o reality show vai dar mais uma chance ao trio que está perto de voltar ao mundo real. Esta noite, a partir das 22h45, Erik, Faby e Stephanie vão disputar a Prova da Virada. E, desta vez, segundo a assessoria da emissora, a competição vai exigir algumas habilidades.

Se algum deles possuir agilidade, equilíbrio e raciocínio lógico, a chance de se livrar da eliminação é grande. Ainda de acordo com a Record TV, que deu um spoiler sobre a prova, o trio vai passar por um circuito e retirar peças do alvo de algumas estruturas, passar por traves e montar alvos. Além disso, a pontaria pode ser uma grande aliada de Erik, Faby e Stephanie.

Quem terminar primeiro vai sair da Zona de Risco e vai evitar a eliminação. Já os que sobraram na berlinda vão ficar nas mãos dos telespectadores até a próxima quinta-feira, dia 1º de junho. Quem você quer que se livre da eliminação?