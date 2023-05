Câmara dos EUA abre caminho para votação de teto no plenário, mas processo expõe resistências

31/05/2023 | 18:01



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou no fim da tarde desta quarta-feira, 31, as regras que ditarão a tramitação do projeto de lei do teto da dívida no plenário. O procedimento regimental é uma etapa necessária para assegurar a abertura dos debates, antes da votação na Casa.

As normas receberam apoio de 241 deputados e foram rejeitadas por 187 parlamentares. Tradicionalmente, a legenda na minoria costuma a se opor de forma uniforme às regras, que precisam do partido majoritária para avançar.

Desta vez, no entanto, 29 republicanos votaram contra o regulamento, em um sinal da crescente insatisfação com o acordo firmado pelo presidente da Câmara, Kevin McCarthy. Dessa forma, 52 democratas tiveram que endossar o conjunto normativo para garantir o avanço da matéria.

A expectativa é de que o projeto seja submetido ao plenário já nas próximas horas. Mesmo com as divergências internas e a oposição também da ala mais progressista do Partido Democrata, analistas esperam a aprovação da legislação, que tem aval da Casa Branca.