Pedro e Arrascaeta treinam e reforçam o Fla na Copa do Brasil diante do Fluminense

31/05/2023 | 17:38



O Flamengo vai ter dois importantes reforços para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira, em jogo que define vaga na Copa do Brasil. O centroavante e o meia participaram de todo o treinamento no Ninho do Urubu e selaram a escalação no clássico.

O uruguaio, com lesão na coxa, já havia treinado com o elenco principal e, nesta quarta, participou de toda a atividade. Já o centroavante Pedro estava entregue ao departamento médico. Após o treino, ele está confirmado para formar o ataque rubro-negro ao lado de Gabigol.

Já a situação do meia Everton Ribeiro preocupa. Ele até foi para o campo, mas completou o ciclo de treinos com um trabalho em separado. Para o seu lugar, Jorge Sampaoli tem duas opções: a escalação de Matheus França, um jogador de mais habilidade, ou Victor Hugo, atleta que tem facilidade em cumprir várias funções. O veterano Vidal seria uma terceira possibilidade, mas a tendência é que fique no banco de reservas.

Na defesa, o treinador também tem dúvidas. Léo Pereira vem de problemas físicos e, caso não reúna condições, deve ceder o posto para David Luiz. Wesley, com pancada na perna esquerda, pode ser substituído por Varela. A definição vai acontecer após o treino da manhã desta quinta-feira. Matheus Cunha segue como titular no gol.

Após um empate sem gols na primeira partida das oitavas de final, quem vencer garante a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Maracanã. No caso de uma nova igualdade no placar, a definição da vaga será definida nos pênaltis.