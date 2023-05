Leão Lobo confirma sua saída da TV Gazeta: Despedidas são tristes, mas necessárias

31/05/2023 | 17:11



Como você acompanhou, teriam surgidos boatos que o apresentador Leão Lobo, que comanda o programa Revista da Cidade ao lado de Regiane Tápias, teria sido dispensado pela TV Gazeta. E foi confirmado que a notícia não é apenas um boato!

Nesta quarta-feira, da 31, o jornalista postou em seu Instagram uma montagem ao lado dos colegas de profissão contando que está deixando a emissora. Leão completou três anos de casa, e, além de apresentar o programa matinal, ele também fazia parte da equipe do programa Mulheres.

Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades. Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. A palavra é GRATIDÃO. E agora e buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias. Beijos? Dignidade já!!! Leão Lobo.