Pela primeira vez, Whindersson Nunes abre o jogo sobre possibilidade de reconciliação com Luísa Sonza

31/05/2023 | 16:10



Ao participar do programa Provoca, com Marcelo Tas na TV Cultura, Whindersson Nunes falou pela primeira vez sobre seu antigo relacionamento com Luísa Sonza. O casal começou a namorar em 2016, se casaram em 2018 e se separaram em 2020.

Após interações nas redes sociais, especulações sobre uma possível reconciliação. No programa, Whindersson respondeu de maneira sincera sobre seus sentimentos em relação à ex-esposa e afirmou que ainda mantém contato com a cantora.

- Povo pede para eu voltar com ela? Mas eu não penso na Luísa, eu lembro da Luísa. Porque a Luísa é uma pessoa famosa, tem sucesso, está nos outdoors, na TV, nas publis, então eu a vejo. Não ignoro a pessoa com quem fui casado. No meu show que saiu agora, ela me ligou para falar o que tinha achado. Disse que achou irado, que eu tinha feito uma parada muito artística, muito massa.

Para finalizar de vez os boatos, o humorista respondeu sobre a possibilidade de voltar a se relacionar com Luísa.

- Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e só estava esperando a hora certa. Mandei mensagem para ela: Viu aí que a gente está namorando? Pois é, fiquei sabendo pelas notícias. Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa. A gente é amigo, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não.