Ranking de melhores hotéis do mundo tem representante brasileiro

A premiação Travellers’ Choice, promovida pelo site TripAdvisor, elege as melhores acomodações, destinos, praias e restaurantes do planeta. Neste ano, o brasileiro Colline de France, em Gramado, desponta no top três do ranking global de melhores hotéis do mundo.

Melhores hotéis do mundo

A edição 2023 do Travellers’ Choice elegeu o Rambagh Palace, em Jaipur, na Índia, como o melhor hotel do mundo. O segundo lugar foi concedido ao Ozen Reserve Bolifufhi, nas Maldivas, seguido pelo gaúcho Colline de France.

Nos últimos anos, o hotel em Gramado apareceu várias vezes entre os melhores empreendimentos do mundo. Em 2021, inclusive, o complexo conquistou a primeira posição na lista global do Travellers’ Choice Awards.

Como é o Colline de France

Inaugurado em 2018, o Colline de France fica em um prédio imponente, que remete a um castelo. Tudo ali é inspirado na época do segundo império francês.

Com um clima aconchegante e privativo, o empreendimento conta com apenas 34 acomodações. Todas são decoradas cuidadosamente com lustres enormes e móveis em estilo Luís XV. Detalhes como amenities da L’Occitane au Bresil e lençóis de algodão egípcio de 300 fios ajudam a deixar a experiência dos visitantes ainda mais agradável.

De acordo com a premiação, os fatores mais amados pelos viajantes do TripAdvisor que já passaram pela propriedade são os serviços de concierge, o restaurante (famoso por servir deliciosos croissants) e o spa, que oferece vários tratamentos relaxantes.

Ranking de melhores hotéis

Confira os 10 melhores hotéis do mundo, segundo o Travellers’ Choice 2023.

1. Rambagh Palace

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rambagh Palace, Jaipur (@rambaghpalace)

—

2. Ozen Reserve Bolifushi

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OZEN RESERVE BOLIFUSHI (@ozenreservebolifushi)

—

3. Hotel Colline de France

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Colline De France (@collinedefrance)

—

4. Shangri-La The Shard, London

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shangri-La The Shard, London (@shangrilalondon)

—

5. The Ritz-Carlton, Hong Kong

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Ritz-Carlton, Hong Kong (@ritzcarltonhongkong)

—

6. JW Marriott Marquis Hotel Dubai

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JW Marriott Marquis Hotel Dubai (@jwmarriottmarquisdubai)

—

7. Romance Istanbul Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romance Istanbul / Sultanahmet (@romanceistanbulhotel)

—

8. Ikos Dassia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reisebüro Flytours (@flytoursonline)

—

9. Ikos Andalusia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ikos Resorts (@ikosresorts)

—

10. Padma Resort Ubud

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Padma Resort Ubud Bali (@padmaubud)

—

