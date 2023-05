Beto Barbosa fala sobre câncer e entrega: Cinco por cento chance de viver

31/05/2023 | 14:10



Os famosos vivem mostrando os momentos de festas pelos quais passam por conta de suas carreiras. Mas nem tudo na vida é assim. Prova disso são as celebridades que já levantaram publicamente a bandeira da luta contra doenças. O cantor Beto Barbosa participou do Encontro no dia 31 de maio e decidiu abrir o coração sobre os momentos difíceis que enfrentou durante o tratamento contra o câncer.

Aos 68 anos de idade, o artista deixou um alerta para os fãs sobre a doença que o acometeu na região da próstata, descoberto em 2018.

- As pessoas devem se cuidar mais e fazer exames preventivos, porque parece estar virando uma gripe e uma febre. Quando descobre antes é mais fácil de curar.

Na sequência, o cantor também falou sobre a importância do apoio que recebeu da esposa, Gisele Melo.

- Gisele ficou comigo nos momentos mais difíceis da minha vida: quando tive um câncer e já estava ali com quase todo o corpo partindo, porque só tinha cinco por cento chance de viver, Gisele nunca saiu do meu lado. Foi a pessoa que ficou dois anos dentro do hospital, dormindo no sofá e eu ali sofrendo com várias cirurgias, quimioterapia.