Mariano encanta web com mensagem de aniversário para a cunhada: Minha princesa

31/05/2023 | 14:11



Quanta fofura! Mariano, da dupla com Munhoz, encantou a web ao compartilhar uma série de cliques com a cunhada, que completou 15 anos de idade. Geovanna é irmã mais nova da ex-participante de A Fazenda Jakelyne Oliveira, com quem o cantor vive um relacionamento.

Para comemorar o aniversário da adolescente, o sertanejo abriu um álbum de fotos nas redes sociais repleto de cliques encantadores com ela. No entanto, não foram apenas as imagens que derreteram o coração dos seguidores, pois Mariano também caprichou na legenda e deixou uma belíssima mensagem para Geovanna.

Hoje é o dia da pessoa que me apresentou o significado do amor! O amor verdadeiro, PURO, sem demagogia, sem interesses, simplesmente o AMOR! Hoje você completa 15 anos, e que privilégio poder ter você na minha vida, que presente amar você!, começou o famoso.

O cantor ainda finalizou com o recado:

Geovanna, que Deus abençoe muito a sua vida, e saiba que eu sempre vou estar aqui para cuidar de você e principalmente te aplaudir, porque você ainda vai brilhar muito, minha princesa! Te amooooooo! Feliz aniversário!