Dupla da Ponte Preta pega um jogo de suspensão e fica à disposição na Série B

31/05/2023 | 14:00



Sofrendo há vários jogos com desfalques, a Ponte Preta teve uma boa notícia para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Matheus Jesus e o atacante Jeh foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pegaram apenas um jogo de suspensão cada, já cumpridos. Assim, estão à disposição do técnico Felipe Moreira.

A dupla havia sido denunciada pela forte discussão que tiveram no duelo com a Chapecoense, no final de abril, que terminou empatado por 1 a 1. Apesar de não haver agressão, houve xingamentos e o árbitro expulsou os jogadores.

Eles foram julgados com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "assumirem qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", que poderia resultar em suspensão por até seis jogos.

A Ponte Preta vem se preparando para enfrentar o Mirassol. Além de Matheus Jesus e Jeh, poderá contar com o lateral-direito Luiz Felipe após suspensão. O volante Felipe Amaral, que estava com virose, e o atacante Eliel, se recuperando de lesão muscular, são outros que podem voltar.

Por outro lado, os zagueiros titulares Mateus Silva e Fábio Sanches receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. Devem ser substituídos por Edson e Thomás Kayck, embora Anilson também seja opção.

Com a vitória diante do Vila Nova, por 1 a 0, a Ponte Preta chegou a dez pontos e aparece na 15ª colocação. O jogo diante do Mirassol será realizado no próximo sábado, às 17h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela décima rodada.