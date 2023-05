Déficit nominal do setor público soma R$ 25,428 bi em abril, mostra BC

31/05/2023 | 13:48



O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 25,428 bilhões em abril, de acordo com o Banco Central. Em março, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 79,499 bilhões e, em abril de 2022, o saldo foi negativo em R$ 41,024 bilhões. Em 12 meses até abril, as contas consolidadas do País tiveram déficit nominal de R$ 603,295 bilhões - 5,92% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No quarto mês de 2023, o governo central registrou déficit nominal de R$ 21,337 bilhões.

Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 2,983 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 1,109 bilhão.