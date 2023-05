League of Legends: conheça outros modos de jogar além do clássico

Da Redação

League of Legends é um sucesso inegável. Mesmo sendo lançado em 2009, há mais de dez anos, ele ainda conquista diversos jogadores que veem neste jogo uma forma saudável e divertida de passar o tempo, e em alguns casos, até mesmo como carreira.

Um dos grandes motivos para a sobrevivência de League of Legends durante tanto tempo foi pela sua versatilidade de modos oferecidos para os jogadores. Graças a eles, os gamers podem treinar suas táticas nas rotas prediletas, usando os personagens que eles mais se identificam, ou consideram mais aptos para jogar.

Há também o modo clássico, que é chamado de Summoner’s Rift, onde duas equipes com 5 jogadores dividem um mapa, com o objetivo de chegar ao Nexus adversário do lado oposto, passando por torres, minions e ainda adversários, para destruí-lo. Tudo isso com estratégia muito bem apurada e trabalho em equipe.

Neste artigo, serão apresentados alguns modos de jogo que o LoL oferece tanto para iniciantes quanto para players de longa data que procuram novas emoções.

ARAM

A abreviação de All Random All Mid (tudo aleatório, tudo meio, em tradução livre) é um modo onde os players jogam com personagens completamente aleatórios em uma única rota localizada em Howling Abyss, uma das regiões de Runeterra, mais precisamente nas terras frias de Freljord.

O objetivo é semelhante ao modo clássico de League of Legends: você precisa superar a tática do seu adversário e chegar ao Nexus adversário para destruí-lo. Se te serve de consolo, uma partida deste modo costuma durar em média de 20 a 30 minutos.

Ascensão

Lançado em 2014, esse modo é ambientado no mapa Crystal Scar, cujo personagem principal é o campeão Xerath. Duas equipes de cinco jogadores se enfrentam para abater Xerath e conseguir o buff de Ascensão.

Com isso, o campeão do jogador que o abateu fica com poderes em níveis grandes o bastante para que ele e sua equipe conquistem o Crystal Scar e vençam a partida. Tudo isso junto de muitas batalhas épicas e estratégias em grupo muito bem coordenadas.

1×1

O modo 1v1 no LoL possui características bastante semelhantes às partidas clássicas, mas, como o próprio nome já diz, é um jogador contra o outro somente. Entretanto, ele ainda possui algumas regras a serem seguidas, como:

Somente os minions da rota do meio devem ser atacados;

Cada player pode banir até três campeões do adversário;

A rota da Selva não é feita nesta modalidade;

O jogo é todo na midlane.

Essa modalidade serve para você treinar táticas com seus personagens prediletos, permitindo um desempenho muito maior em partidas por equipe, pois você irá conhecer intimamente cada detalhe do seu campeão e vai arrasar com ele.

Bots da condenação (também conhecido como Doom Bots ou Capeteemo)

Como o nome sugere, o jogador precisa lutar contra bots. Porém eles possuem habilidades extremamente poderosas, e muitas vezes, suas skills são trocadas pelas de outros campeões, o que gera uma certa imprevisibilidade para a partida, que conta com três níveis de dificuldade: Bomba 1, Bomba 2 e Bomba 5.

Em 2016, o modo foi reformulado, ganhando um chefão final chamado de “Capeteemo”. Assim, o objetivo foi alterado para proteger o Nexus e sobreviver aos bots com suas skills extremamente poderosas por 15 minutos. Após esse período, o chefão aparecia e tinha que ser derrotado para que a partida se encerrasse com vitória.