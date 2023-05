Preço da gasolina fica 1,29% mais barato no fechamento de maio, aponta IPTL

31/05/2023 | 13:11



O preço médio do litro da gasolina foi comercializado em R$ 5,78, o que representa uma redução de 1,29% no fechamento de maio, quando comparado a abril, aponta levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Em nota, o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, atribui a redução no preço da gasolina, registrada em todo o País, ao efeito do último reajuste de 12,6% no valor repassado às refinarias, anunciado no dia 16 de maio. "Devemos aguardar os próximos dias e o reflexo da mudança no modelo de cobrança do ICMS, que deve elevar o preço médio do combustível comercializado nas bombas logo no início de junho", pondera.

Na análise regional, o preço da gasolina foi um destaque no Sul do País, onde o litro fechou a R$ 5,52, após ficar 1,80% mais barato. Os postos sulistas também comercializaram a gasolina pelo menor preço médio do País. Já o preço médio mais alto para o combustível continua sendo registrado no Norte, a R$ 6,22.

Já na análise por Estado, apenas quatro apresentaram aumento no preço médio da gasolina. O maior aumento foi registrado no Acre, de 3,45%, que passou de R$ 6,09 para R$ 6,30. No Amazonas, o litro ficou 0,32% mais caro (a R$ 6,51). No Amapá, o combustível teve acréscimo de 0,28% (a R$ 6,18) e, no Rio de Janeiro o aumento foi de 0,09% (a R$ 5,64).

A redução mais expressiva foi identificada nos postos de abastecimento da Bahia, de 5,97%, que passou de R$ 5,91 para R$ 5,55. Já o preço médio mais barato, na Paraíba, fechou a R$ 5,33.

Etanol

Em relação ao etanol, o preço O preço do litro do combustível fechou maio a média de R$ 4,67, com acréscimo de 1,34%, abre o mês anterior. A maioria dos Estados registraram aumento no preço do litro do etanol, com destaque para o Acre, onde o combustível ficou 12,53% mais caro e passou de R$ 4,50 para R$ 5,07.

Entre as regiões, apenas o Nordeste apresentou aumento para o etanol, que chegou a 0,43%. O Centro-Oeste fechou o mês com o menor preço médio do País para o litro, de R$ 4,16, e também com a redução mais expressiva no preço, de 2,14%. Já a média mais alta foi encontrada nas bombas de abastecimento do Norte, a R$ 5,14.

"Em alta desde novembro de 2022, quando comparado a gasolina, o etanol segue como combustível mais vantajoso para abastecimento apenas nos Estados do Amazonas, Mato Grosso e em São Paulo", observa Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que administra 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.