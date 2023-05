Bureau Mundo: canal Sonder é dedicado a turismo LGBTQIAP+

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/05/2023 | 12:57



Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+, o Bureau Mundo apresenta o canal Sonder, dedicado a temáticas de diversidade. Em parceria com a startup Sonder, o espaço busca promover conteúdos, guias e encontros sobre diferentes aspectos do turismo voltado ao público LGBTQIAP+, desde as tendências do mercado até os melhores destinos.

O canal inicia suas atividades na plataforma com uma live de inauguração que acontece amanhã (1º de junho), às 11h, com a presença do fundador da Sonder, Rangel Vilas Boas, e de Clovis Casemiro, gerente de membros de Brasil, América do Sul e Portugal da International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA). O bate-papo contemplará assuntos como o mercado do turismo LGBTQIAP+ pós-pandemia, empreendedorismo no turismo e as novas possibilidades do setor. Conteúdo pode ser acessado por meio de inscrição neste link.

O canal Sonder terá durante todo o mês de junho conteúdos especiais, com convidados de diferentes áreas do turismo em três outros eventos. Os encontros acontecerão de forma online com possibilidade de interação com a audiência e também ficarão disponíveis no canal, em formato on-demand.