Charge do dia

31/05/2023 | 11:33



O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física termina às 23h59 de hoje. Nas sete cidades do Grande ABC, até a manhã de ontem, haviam sido enviadas 765.014 documentos. Isso significa que 98.830 contribuintes ainda não tinham acertado as contas com a Receita Federal. O órgão estimou em 863.844 o número de declarações da região.