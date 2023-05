Daiana Garbin entrega que Tiago Leifert foi quem percebeu que a filha do casal estava com problema de saúde

31/05/2023 | 11:10



Tiago Leifert já enfrentou altos e baixos ao lado da esposa, Daiana Garbin. Na última terça-feira, dia 30, o apresentador participou do quadro Arquivo Pessoal, no Faustão na Band, e recebeu diversas homenagens de entes queridos. Entre os relatos, o que mais se destacou foi o de Daiana contando que Tiago foi o responsável por notar que a filha do casal estava com problemas de saúde.

Para quem não se lembra, Lua, de apenas dois anos de idade, enfrenta um raro câncer ocular. Inclusive, este foi um dos motivos que levou Leifert a se afastar do comando do BBB.

- O Tiago sempre quis ser pai, ele sempre falava. Quando a Lua nasceu, ela veio para iluminar nossa vida. Quando nossa filha recebeu o diagnóstico de retinoblastoma, nunca tínhamos ouvido falar dessa doença. A criança pode perder a visão e pode inclusive levar à morte. A gente nunca tinha percebido nada, até que o Tiago começou a perceber uma manchinha branca no olho da Lua. Ele dizia que tinha algo de errado e eu dizia: Para de ser doido. Foi ele que salvou a vida da nossa vida.

E continuou:

- Eu não costumo me declarar e acredito também que se tenho alguma coisa para dizer às pessoas da minha vida falo para elas. Ela mudou muito a minha vida. A nossa declaração de amor é falar: ainda bem que é você. E hoje, que estamos passando por um momento muito duro, ainda bem que é ela. Ainda bem que ela é a mãe da Lua.

Tiago ainda foi surpreendido com o depoimento do pai, Gilberto Leifert.

- O Tiago gostava de jornalismo e acredito que possa ter contribuído, porque sempre tive uma ligação muito forte com essa profissão. O que se ouve dizer é que é muito fácil fazer sucesso na TV para quem tem pai no ambiente, só que a história não é exatamente assim. Porque o julgamento das pessoas, os espectadores, da direção, dos anunciantes, é implacável. Não é possível manter no ar uma pessoa que não tenha talento, que não tenha jogo de cintura. O Tiago me enche de orgulho, ele foi muito mais longe do que eu.

Emocionado, Leifert comentou:

- Meu pai é um dos nomes mais importantes da história da propaganda brasileira. Foi muito importante ter meu pai na minha vida. Ele sempre foi uma pessoa que conversou comigo sobre assuntos muito avançados para um adolescente. Meu pai é um cara muito honesto.

Além disso, ele contou que teve uma experiência sobrenatural com a irmã, Marcela.

- Eu nunca contei para ninguém, só minha família sabe, porque eu sou bem cético e não acredito muito nessas coisas.

O apresentador disse que horas antes de Marcela passar mal e ser internada na UTI, ele havia sentido uma coisa ruim enquanto apresentava o BBB e pensou na irmã.

- Começou a contagem regressiva do programa e eu senti um negócio extremamente esquisito e ruim, eu nunca tinha sentido aquilo, e senti um negócio ruim e pensei na minha irmã. Eu pensei: Ah, provavelmente eu estou viajando, longe de casa, com saudade e senti uma coisa, mas não era. Minha irmã tinha sido internada naquele momento, ela passou mal, teve uma septicemia, e ela ficou muito doente naquela semana.