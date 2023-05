Palavra do Leitor

Da Redação



31/05/2023 | 11:03



Maduro no Brasil – 1

Mais uma vez o ‘L’ mete os pés pelas mãos e convida o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, para uma visita oficial ao País. Esta visita foi mantida em sigilo até poucas horas antes de o ditador aportar no Brasil, vindo na calada da noite de domingo num avião disfarçado porque está sendo procurado pela justiça norte-americana por vários crimes, entre eles narcotráfico e terrorismo. Segundo fontes, houve constrangimento geral nos meios diplomático e político do País. Maduro foi recebido com tapete vermelho pelo ‘L’ e, depois de tecer vários elogios ao “ilustre” visitante, disse não compreender o porquê do mau vizinho ser estigmatizado e perseguido pela comunidade internacional. Ora, porque é um ditador; prende, persegue e mata seus opositores; censura a imprensa e fecha veículos de comunicação, entre outras coisas. Está entendido ou precisa desenhar? Mais de 50, dos mais importantes países do planeta, que fizeram escolha pela democracia, não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela. Ninguém quer saber de um sujeito como este. Não faz falta em lugar algum, pelo contrário. O que será que pensam da visita milhares e milhares de refugiados no Brasil e os aproximados 7 milhões de venezuelanos que fugiram do país desde 2015, a pé, de carroça e outros meios para os mais diversos países da América Latina?

Mauri Fontes - Santo André

Maduro no Brasil – 2

Durante a campanha presidencial, em 2022, o candidato Jair Bolsonaro foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de divulgar em campanha a proximidade do hoje presidente Lula da Silva com ditadores pelo mundo afora, entre eles Cuba, Venezuela e Nicarágua. Hoje (segunda-feira), para surpresa nenhuma, Nicolás Maduro, da Venezuela, foi recebido com honras por Lula, quando pesa sobre ele sérias denúncias de prisões indevidas, mortes, torturas e está condenado nos EUA por narcotráfico. A população brasileira não tinha direito em campanha de saber em quem ia votar? O impedimento não seria considerado estelionato eleitoral? Com a palavra o ministro Alexandre de Moraes!

Beatriz Campos - Capital

Maduro no Brasil – 3

Se fosse uma luta de boxe, diria que o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, literalmente nocauteou o Lula! Participando de um encontro convocado pelo Planalto, com presidentes de países da América do Sul, visando maior integração regional, Lacalle, curto e grosso, disse que ficou surpreso ao ouvir de Lula que a ditadura da Venezuela é uma “narrativa”. Ora, o nosso presidente, em seu delírio habitual desastrado, acha que tem poder de convencer o mundo de que é uma mentira deslavada que o povo venezuelano é governado por um regime de exceção. Aliás, regime ditatorial esse instituído pelo já falecido Hugo Chávez, que o Lula idolatrava... O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desde que assumiu o poder, humilha o seu povo. O nível de pobreza, ou de indigência, é o maior da região. Quase 15% da população teve que fugir do país e se refugiar na vizinhança, incluindo o Brasil. A imprensa não é livre, é massacrada por esse governo. Para nossa indignação, Lula se superou! Envergonha a Nação! Governar que é bom, nada! Só acentua o nosso crônico retrocesso econômico e social. Aliás, derrocada esta iniciada desde os mandatos anteriores de Lula e Dilma, entre 2003 a 2016. E parabéns ao presidente do Uruguai, pela sua coragem de desafiar e desmascarar o nosso presidente em pleno Palácio do Planalto.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Maduro no Brasil – 4

Acho intrigante os bolsonaristas criticarem a visita de Nicolás Maduro sob a ótica da ditadura. Ora, não eram eles que foram para a frente dos quartéis pedindo exatamente a quebra do regime democrático, exatamente como ocorreu na Venezuela?

Anselmo Brusquer - São Bernardo