Contratação sob suspeita

Da Redação



31/05/2023 | 10:58



A contratação da LBR Engenharia e Consultoria pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo joga pesadas sombras de suspeição sobre a administração do prefeito Orlando Morando (PSDB). A empresa tem entre seus sócios Orlando La Bella Filho, que já foi investigado pelo Ministério Público em casos de pagamento de propina e lavagem de dinheiro. Os bastidores ficam ainda mais nebulosos quando se sabe que à frente da Pasta está o engenheiro Delson José Amador, o controverso superintendente da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em administrações tucanas coalhadas de denúncias de malversação de dinheiro público.

Delson José Amador, um dos aliados mais fiéis a Orlando, circula com desenvoltura em ambientes frequentados por empreiteiros. O secretário figurou como réu em dois processos de improbidade administrativa que tramitam na Justiça paulista. Uma ação foi movida pelo Ministério Público e outra pela própria Dersa. Uma cita possível fraude na licitação para obras na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255) para favorecer as empresas Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia e Serveng Civilsan. A outra se refere à suspeita de superfaturamento na desapropriação de terreno na Zona Sul de São Paulo para passagem do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.

A aproximação da LBR Engenharia e Consultoria com Orlando Morando deve ser escrutinada. O envolvimento de La Bella Filho com a corrupção de agentes públicos é atestado por fonte fidedigna: ele mesmo. Em duas oportunidades anteriores, ao ser investigado, o empresário firmou com autoridades acordo de delação premiada e contou detalhes dos esquemas de pagamentos ilegais. Embora até hoje o acusado não tenha sido condenado pelo Poder Judiciário, suas confissões falam por si. Por isso, não há como ignorar, ou minimizar, as suspeitas que pairam sobre os contratos celebrados com São Bernardo – hoje administrada por um prefeito que, à boca pequena, é chamado de “Sr. Rodoanel”.