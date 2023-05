Dr. Reginaldo Amaral Batista



31/05/2023 | 10:52



1. Hoje, 31 de maio, é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Qual a importância da data?



O tabagismo é um vício que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro e que pode causar patologias graves como câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, do trato digestivo e da bexiga, além de levar à amputação de membros e mortes prematuras. Por isso é importante que essa data seja lembrada durante o ano todo e que a sociedade tome medidas para desestimular o consumo do cigarro.

2. Quais são as principais doenças que podem ser causadas pelo tabaco e quantas pessoas morrem no Brasil todos os anos em decorrência do uso dele?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o tabaco mata mais de oito milhões de pessoas por ano. Só no Brasil são 161.853 mortes anuais atribuíveis ao uso de tabaco, o que representa 443 mortes por dia e leva o tabagismo a ser o terceiro fator de risco para anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Em outras palavras, é a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. Doenças cardíacas, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer e pneumonia estão entre as principais causas de mortes decorrentes do uso do tabaco.

3. Por que é tão difícil e desafiador parar de fumar?

É difícil porque a nicotina, contida no tabaco, é uma substância extremamente viciante, que, silenciosamente, vai deteriorando o organismo de quem fuma.

4. Parte da população acredita que o cigarro eletrônico faz menos mal do que o cigarro comum. O senhor poderia falar a respeito?

O cigarro eletrônico contém também nicotina, que, como dito, é altamente viciante. Ademais, a queima dos hidrocarbonetos, um dos grupos de substâncias encontradas no cigarro eletrônico, causa precocemente alterações importantes no tecido pulmonar com deterioração da função do órgão e morte precoce. Acredito também que é uma porta de entrada para o tabagismo entre os jovens.

5. O fumo pode agravar quadros de doenças infecciosas respiratórias como Covid-19 e gripe? Por quê?

Doenças crônicas respiratórias e infecções respiratórias como Covid-19 e pneumonias podem ser facilitadas pelo tabagismo porque o tabaco ataca as barreiras mecânicas que o organismo possui contra vírus, bactérias e poluição deixando-o mais suscetível à entrada desses agentes biológicos pelas vias respiratórias.

6. Quais são as estratégias mais eficazes para quem quer deixar de fumar?

É importante que o fumante tenha o desejo de parar de fumar e tome a iniciativa de cessar com o vício. Existem diversos medicamentos, como antidepressivos e outras substâncias que agem no sistema nervoso central, capazes de auxiliar no tratamento. Adesivos e gomas de nicotina, além de acupuntura e suporte psicológico, podem ser úteis também.

7. Quais são os principais benefícios para quem para de fumar?

Os benefícios são muitos. Vão desde alterações benéficas no humor, passando por diminuição de risco de se ter um infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral até desaceleração do envelhecimento e melhora geral da qualidade de vida.

8. O que o Hospital Brasil Mauá oferece para a prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas relacionados ao uso do tabaco?

O Hospital Brasil Mauá tem toda uma estrutura montada para o tratamento do tabagismo e patologias adquiridas. Possui todos os equipamentos modernos para um diagnóstico preciso e conta com profissionais renomados na área de psiquiatria, enfermagem, psicologia e pneumologia.