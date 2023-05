Eliezer diz que filha com Viih Tube sente dores e casal faz testes com o bebê

31/05/2023 | 10:25



Eliezer, ex-BBB, influenciador e pai de primeira viagem de Lua di Felice, que nasceu no dia 9 de abril, disse que ele e a mãe, Viih Tube, vão fazer testes para tentar descobrir a origem do mal-estar da bebê e melhorar sua condição. Lua está sofrendo com cólicas, algo comum nos primeiros meses de vida de uma criança. Sua mãe chegou a mudar a alimentação para ver se passava o desconforto da pequena.

O influenciador fez dois stories nesta terça-feira, 30, sobre o assunto. No primeiro, ele comentou sobre os testes que o casal está fazendo com o bebê. Ele contou que na semana passada Viih Tube tirou todo o leite de alimentação, mas que isso não resolveu o problema.

"Estamos preocupados porque não acho que é normal todo dia ter crise de cólica. Ontem ela foi dormir com cólica e hoje acordou com cólica", ele escreveu em seu post.

Em outro, compartilhou a foto da bebê dentro de um sling, no colo da mãe, e disse: "o sling aliviou muito a cólica dela".

Sling é um carregador de bebês feito em tecido macio. São diversos tipos de amarração que proporcionam conforto e apoio para o bebê, além de uma maior proximidade com a mãe, e permitem que os cuidadores fiquem com as mãos livres para poderem desempenhar outras tarefas.