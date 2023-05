São Paulo se reabilita em Cotia com goleada sobre EC S.Bernardo

Da Redação



31/05/2023 | 10:29



O EC São Bernardo foi goleado por 6 a 0 pelo São Paulo na noite de ontem, no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, Interior, pela quinta rodada do Paulistão Feminino. Foi a quarta derrota do time do Grande ABC, que ainda não anotou gol na competição e ocupa a 10ª colocação na tabela classificatória, com um ponto, entre 12 participantes.

Letícia Alves, do São Paulo, foi eleita a craque do jogo. A vitória reabilita o Tricolor, já que na rodada passada a equipe perdeu por 2 a 1, de virada, do Santos. Com os três pontos, o time chegou aos nove e entrou no G4, atrás de Corinthians e Santos, com 10, e Red Bull Bragantino, com nove.

O São Paulo dominou boa parte da partida e abriu o marcador aos 20 minutos. Após cruzamento de Isa, Naná subiu entre as zagueiras do São Bernardo e cabeceou para as redes. Pouco tempo depois, Glaucia deu lindo passe para Leticia Alves finalizar colocado e aumentar o placar, aos 32 minutos. Antes do fim da primeira etapa, por pouco o EC São Bernardo não diminui e marca seu primeiro gol na competição.

No segundo tempo o domínio do São Paulo se manteve. Com muita posse de bola e anulando qualquer investida do EC São Bernardo, Robinha anotou o terceiro. Aos 15 minutos, a meia arriscou da intermediária e anotou um golaço, no ângulo. Administrando o resultado, Rafa Travalão aproveitou o bate e rebate e anotou o quarto, aos 31 minutos. Na reta final, ainda deu tempo de Gláucia marcar o quinto, de cabeça, e Ana Alice, após desvio na primeira trave, dando números finais à goleada.

“Sabíamos que seria um jogo difícil. Trabalhamos muito para conseguir a primeira vitória e o primeiro gol”, lamentou a meio-campista Thatá, do EC São Bernardo. “Nosso problema é o último passe. A gente faz tudo certo e erra no último passe”, completou.

O EC São Bernardo busca a reabilitação no Paulistão na terça-feira contra o Ska Brasil, às 17h, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Porto Feliz, no Interior. Já o São Paulo, no mesmo dia, às 15h, vai a Taubaté enfrentar o Taubaté Futebol Feminino, no Estádio Joaquim de Morais Filho. Será o último compromisso das equipes no primeiro turno do estadual.