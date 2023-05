São Caetano anuncia Jorge Machado como gestor de futebol

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



31/05/2023 | 10:14



O São Caetano anunciou seu novo gestor de futebol. Jorge Machado aporta no Azulão para reestruturar a equipe do Grande ABC, que foi rebaixada para a Série A-3 do Campeonato Paulista. O empresário chega para assumir as categorias de base e a equipe profissional.

Em sua apresentação, o novo gestor da equipe afirma conhecer bem o clube “e sua história”. “Estamos chegando para levar um projeto sólido dentro da sobriedade do mercado e com o objetivo de recolocar o Azulão em seu lugar de direito no futebol. Conto com o apoio de toda a cidade e torcedores do Azulão”, declarou.

Machado já começou a trabalhar na gestão do clube. O São Caetano informou que nos próximos dias serão anunciadas as contratações para a disputa da Copa Paulista. O Azulão estreia na competição no dia 1º de julho, contra a Portuguesa, às 15h, no Canindé.

O clube bancou a permanência de Axel no comando técnico da equipe, que chegou na reta final da Série A-2 do Paulista, mas não conseguiu evitar a queda.

Mesmo assim, a diretoria do clube demonstrou total confiança no treinador para o segundo semestre. O clube, que já se sagrou vice-campeão da Taça Libertadores da América (2002), tem como objetivo um bom resultado na Copa Paulista, para retornar às principais divisões do futebol brasileiro.

O campeão da Copa Paulista receberá R$ 250 mil em premiação, além de escolher entre uma vaga no Campeonato Brasileiro Série D 2024 ou Copa do Brasil do mesmo ano. O vice-campeão fica com a vaga restante e R$ 150 mil.