Após sangramento no cérebro, Sidney Magal tranquiliza fãs: - Não morri

31/05/2023 | 10:11



Sidney Magal deu um belo susto nos fãs depois de ser levado às pressas para o hospital. O cantor passou mal durante um show no dia 25 e ficou internado na UTI.

Entretanto, na última terça-feira, dia 30, o artista teria recebido alta do tratamento intensivo, mas enfrentou outro momento tenso com os médicos. Acontece que ele sofreu um sangramento no cérebro e foi transferido para o Hospital do Coração, em São Paulo, e segue em observação.

Durante a noite, para atualizar os fãs e deixá-los mais tranquilos, Sidney decidiu aparecer no Instagram e explicar tudo que aconteceu com ele. No vídeo, o cantor começou brincando e dizendo que era ele mesmo falando, não um sócia, e continuou:

- Na hora foi uma alta muito grande de pressão, e, imediatamente, quando fui atendido, foi detectado um pequeno acidente vascular que poderia ter se tornado uma coisa muito grave caso não tivesse sido atendido imediatamente. Foi para m hospital em São José dos Campos mesmo, onde fui muito bem atendido, e a meus pedidos, fui transferido aqui para o HCor.

Magal afirmou que já está se sentindo muito melhor e já consegue realizar movimentos simples, como sentar e andar, sozinho. No final do registro, o artista ainda deixou um recado para os veículos que teriam falado sobre sua morte:

- E um puxão de orelha para aqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira. São aqueles que disseram até que eu já morri. Olha aí, não morri não, porque morto não fala.

Que bom humor, né?