Simony agradece apoio médico durante tratamento de câncer e ganha carinho de Preta Gil

Simony emocionou os seguidores ao aparecer com uma foto ao lado do médico que a acompanhou durante o tratamento contra o câncer. Em agosto de 2022, a cantora foi diagnosticada com a doença na região do intestino e deu início ao tratamento o mais rápido possível.

Sempre mantendo os fãs atualizados sobre sua saúde, na noite da última terça-feira, dia 30, Simony emocionou ao agradecer todo o apoio médico que recebeu nos últimos meses.

Fé traz uma sensação de tranquilidade e esperança nessa batalha contra o câncer, ajuda a enfrentar as dificuldades do tratamento e acreditar na cura. Mas não é só a fé que faz a diferença. Ter um médico como parte da família, que cuida de você com amor e carinho, também é fundamental. O conforto e a segurança de ter alguém tão próximo cuidando de você durante essa jornada difícil é algo maravilhoso, começou a cantora de 46 anos de idade.

Na sequência, a artista elogiou o posicionamento otimista e sempre positivo do profissional. Ela também não poupou palavras para dizer que sua jornada no tratamento foi menos dolorosa pois recebeu muito carinho da equipe.

Por isso, podemos dizer que a fé e o amor no cuidado médico são duas armas poderosas na luta contra o câncer. Com elas, conseguimos enfrentar os desafios e acreditar na recuperação. Afinal, a esperança e o amor são combustíveis para a alma e nos ajudam a seguir em frente.

E é claro que não podia faltar muitas mensagens enviadas por amigos e seguidores, né? Na sessão de comentários da foto, Simony recebeu uma chuva de apoio e muitos corações vermelhos, mas uma pessoa em especial foi quem chamou a atenção.

Preta Gil, que também está na luta contra o câncer de intestino descoberto em janeiro de 2023, não perdeu a oportunidade de dizer:

Você merece todo o amor do mundo.