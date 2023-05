Taxas de juros rondam ajustes com dado fiscal melhor, dólar alto e yield da T-Note em baixa

31/05/2023 | 09:57



Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 31, com viés de alta a partir do miolo da curva, em meio ao dólar em alta ante o real, rendimentos dos Treasuries em queda, e após resultado melhor do setor público consolidado em abril e taxa de desocupação menor da Pnad Contínua no trimestre encerrado em abril. Às 9h35, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 opera estável a 13,195%. O DI para janeiro de 2025 também estava quase imóvel, a 11,44%, e o para janeiro de 2027 ia para 10,93%, de 10,91% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2029 subia a 11,26%, de 11,25%.