Dia Mundial Sem Tabaco alerta população para riscos do tabagismo

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



31/05/2023 | 09:24



Criado em 1987 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado hoje, 31 de maio. Com uma série de ações, a data alerta para os perigos do tabagismo à saúde das pessoas. Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o consumo de derivados do tabaco está associado a cerca de 85% dos casos diagnosticados de câncer de brônquios e pulmões. De 2018 até 20 de maio deste ano, houve 551 casos identificados para as doenças na região, segundo dados do DataSUS.

De acordo com o pneumologista Valter Eduardo Kusnir, do Hospital Santa Casa de Mauá, o tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência da nicotina. Segundo o especialista, o ato de fumar aumenta o risco de complicações de diversas enfermidades. “O tabaco causa inflamações e compromete a defesa do organismo, aumentando o risco de infecções por vírus, bactérias e fungos”, explica o pneumologista.

Além disso, o especialista diz que o tabaco prejudica o fumante e as pessoas próximas, pois o passivo pode sofrer com doenças imediatas ou a longo prazo, já que as chances de doença cardíaca aumentam em 25%. Há ainda a redução da capacidade funcional respiratória, infecções respiratórias em crianças e nas grávidas prejudica o crescimento do feto e aumenta o risco de complicações, parto prematuro e baixo peso ao nascer.

Em nota, a SES (Secretaria de Estado da Saúde) de São Paulo informou que o número de internações com causas relativas ao tabagismo no Estado cresceu 4,28% entre 2021 e 2022. No último ano, 24.807 pacientes foram internados. Os óbitos relacionados às mesmas causas cresceram 11,3% durante o mesmo período, passando de 24.042 em 2021 para 26.673 em 2022.

A doença que leva ao maior número de mortes entre os usuários do tabaco é o câncer de pulmão. No total, foram 7.207 óbitos registrados em todo o Estado no ano passado. O câncer de traqueia, brônquios e pulmão é a maior causa de internações. Em todo o Estado foram 6.356 casos, incluindo os hospitais privados, enquanto nas unidades de saúde da rede estadual foram registrados 2.197.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as pessoas que abandonam o cigarro adquirem benefícios, como aumento da capacidade pulmonar, diminuição do risco de doenças cardíacas, melhora na disposição e bem-estar, entre outros.

NOVOS CASOS

Segundo a Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, publicação elaborada pelo Inca, o número estimado de casos novos de câncer de traqueia, brônquios e pulmão para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 32.560 casos, “correspondendo ao risco estimado de 15,06 casos por 100 mil habitantes, sendo 18.020 casos entre os homens e 14.540 entre as mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 17,06 novos a cada 100 mil homens e de 13,15 a cada 100 mil mulheres”.

O Inca também é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo PNCT (Programa Nacional de Controle do Tabagismo) e pela articulação de tratamento do tabagismo no SUS (Sistema Único de Saúde), em parceria com Estados e municípios. Hoje, haverá evento em comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco 2023, que abordará experiências e lições, a programação pode ser assistida por meio do link (https://youtube.com/live/78UQjWs_3v4?feature=share).